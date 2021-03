Recuerdo aquella Semana Santa que se abrió un Martes Santo por la noche. En mi casa, mis primas Olier siempre han sido del Dulce Nombre y, de alguna manera, mis primeros recuerdos fuera del balcón son buscando la espalda de Jesús de vuelta a San Lorenzo. Tantas sensaciones en esa plaza alrededor de la que oscila una Semana.

Con ella me pasa algo que creo que sólo ocurre con la familia. No recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, pero soy perfectamente capaz de rememorar, en mi infancia, su moño, su abrigo de astracán y su voz. Esa voz que, por suerte, me sigue acompañando cada vez que me llama para decirme que me ha visto en la televisión o que le han pasado alguna foto donde salimos juntas.

Mi abuela materna se fue hace unos años, pero ella ha ejercido en multitud de ocasiones como si fuese su tercera nieta. "Me sentaron en primera fila como si yo fuese la abuela. Qué bien habla de mi Virgen" presume delante de sus amigas "Aunque ya cada vez me quedan menos. Yo es que estoy estupendamente" suele contarnos. Siempre he pensado que tiene el nombre más bonito que puede llevar una mujer, aunque ella mantiene que todas las niñas deberían llamarse Reyes.

Si hay una mujer universal en este Martes, alguien que todo San Lorenzo conoce y que resume lo Dulce que puede llegar a ser Su Nombre, ésa es Lolina. Llevo tiempo pensando que me gustaría escribirle algo, pero al lado de esas manos que han escrito historia de Sevilla resulta muy difícil componer.

Habrá ya pocas personas que puedan presumir de haber dejado su sello en innumerables mantos y palios. Pocas personas que sepan serán inmortales en esta ciudad. Como cada Martes Santo, hablaremos un buen rato y nos contará sobre su Quique que ha hecho torrijas, y sobre su Manolo que ha venido de Madrid para verla. San Lorenzo tiene, junto a una de sus puertas, una talla anónima de la abuela Santa Ana. La calle de Santa Ana tiene, tras una de sus puertas, a la abuela de todo San Lorenzo.