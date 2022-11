Frente a programas musicales grabados, grandes producciones como el mismo La Voz que se emite en la noche de los viernes, la gala Mediafest de Telecinco, efectivamente, palidece. Al público no le gusta a estas alturas oír cantar mal, no es un espectáculo de buen gusto cuando se ha tratado algo así en talents de gente realmente desastrosa. Pero en Mediafest se observa que además del típico petardeo intrínseco de los personajes que habitan alrededor del número cinco (no hagan rimas de Quevedo, el de ahora), se contempla buena voluntad o ganas de agradar y de sorprender, que son cualidades fundamentales en eso de hacer televisión de toda la vida

Entre el duelo de auténticos talentos de La Voz y el divertimento de los veteranos y noveles de Mediaset media un buen tramo que fue precisamente la diferencia de audiencia entre uno y otro. Pero para Telecinco, en proceso de transformación de parrilla y en cierta crisis de identidad, se muestra que hay intención de ir virando el buque. De crear entretenimientos para toda la familia que permitan atraer nuevos espectadores, siquiera para contemplar a Ana María Aldón o a María Patiño (junto a una drag queen tamaño pívot) en unos roles diferentes a sus agitados papeles del resto de días, siempre con un ay en la garganta.

Mediafest no es nada del otro mundo. Tampoco es nada en este mundo. Pero hace asomar por las solapas que Telecinco debe probar con nuevos formatos de cara a refrescar una parrilla desgastada y buscar la sorpresa de un público que olvidó incluir en el mando a este canal cuando anochece. Incluso la gala de presentación del Benidorm Fest pareció con más cuerpo, aunque sin el carácter humor voluntario de la de los amigos del compungido Jorge Javier.

Algo tiene que moverse en Telecinco. Por lo pronto ir preparando una remesa de formatos más elaborados y que no sólo se centren en el reality o en las relajaciones pélvicas. Mientras, visiten nuestro bar, el de Mediafest.