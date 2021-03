Memoria de la ciudad

LA interacción entre las hermandades y la ciudad que las cobija va mucho más allá del simple devenir histórico; a lo largo de los siglos ambas se han ido modelando mútuamente hasta alcanzar un statu quo a partir del cual la transgresión de unas normas no escritas se vuelve un imposible que choca con los sentimientos vividos por una generación que considera “de toda la vida” lo que apenas cuenta con unos pocos años de existencia.

Hasta la década de los ochenta del pasado siglo, los cambios de sede canónica de una cofradía y por tanto de itinerarios, eran habituales, se modificaban o cambiaban enseres importantes sin ningún remordimiento (hasta imágenes titulares), la experimentación en la estética cofradiera no suponía ningún atrevimiento, aunque como en todas las épocas, generara apasionados debates. Si nos vamos algo más atrás, los períodos en los que una cofradía asumía no realizar estación de penitencia podían ser dilatados y no era tampoco extraño encontrarnos con hermandades que cambiaban el día de la estación de penitencia.

Quien quiera abordar hoy día una reforma integral de la Semana Santa chocará por ello con este equilibrio de nuevo cuño al que se llega tras la notable expansión del pasado siglo propiciada, entre otras cosas, por el aumento demográfico, la consolidación del modelo económico de explotación de la carrera oficial de Semana Santa y la llegada a las juntas de gobierno de una juventud que, veinte años antes, había descubierto en las cofradías un entorno acogedor donde desarrollar una fe que comenzaba a respirar el aire nuevo del Concilio Vaticano II.

Somos herederos, por tanto, de una Semana Santa más estable y, por ende, menos dinámica, más encasillada en sus límites, con menos capacidad de adaptación a las nuevas variables que la sociedad y el urbanismo van generando. Consideramos que tal o cual momento de una hermandad en un lugar determinado es algo fundamental en nuestra vida, quizá porque aviva nuestros recuerdos, quizá porque nos procura un goce estético o tal vez porque nos permite un reencuentro sereno con nuestras creencias, con lo más íntimo de cada uno de nosotros. No me atrevo a afirmar que esto sea mejor o peor que los modelos anteriores, pero sí que instaura unos parámetros diferentes para analizar la fructífera relación establecida entre las hermandades y Sevilla.

De mi etapa como miembro del Consejo de Cofradías recuerdo con auténtica admiración las “incruentas batallas” de mediación que tuvieron que librar los sufridos consejeros de las hermandades de penitencia entre el Ayuntamiento y los diputados mayores de gobierno cuando un andamio aparecía en una determinada calle con ánimo de permanencia, obligando a buscar opciones de cambios de itinerarios. Ni que decir tiene que, sin necesidad de la aparición de ningún elemento constructivo, la misma tensión sigue apareciendo cuando la inagotable imaginación de los cofrades lanza a las actuales hermandades a la búsqueda de soluciones a los “problemas del día”.

El Miércoles Santo ha cargado con el sambenito de ser uno de esos días problemáticos, pero en la actualidad no parece que esta denominación le haga justicia. Realmente somos hijos de esta Semana Santa que nos ha tocado vivir y tampoco nosotros entendemos la vivencia de esta tarde sin la claridad de la Virgen del Carmen en la Alameda o el inaudible grito del Cristo de la Sed mediada la tarde. Nos faltaría algo sin contemplar a la Virgen del Refugio desde San José al Salvador, el Buen Fin de Cristo en San Vicente, el azul teñido de atardecer de la Virgen de la Caridad soñando con el Guadalquivir, la serenidad del Cristo de las Siete Palabras envuelto entre naranjos o la imponente visión de la Sagrada Lanzada en Cervantes y del Prendimiento de Cristo en Cuna anunciando una madrugada fría de muerte.

Será quizá el sentimiento o la costumbre, pero hoy, huérfanos de estas imágenes en nuestras retinas, solo nos queda hacer memoria de la ciudad que las envuelve entre los desilachados jirones de sus fachadas y soñar con la silueta hecha sombra secular del Cristo de Burgos entre las ramas de los ficus y naranjos de una plaza.