Memorial de cuaresma: mañana de domingo

Hace dos domingos salí muy temprano a pasear por la ciudad. A empaparme de ella, a sanar mi alma llena de melancolía, atravesando calles vacías con un cielo azul que solo adivino a ver en Sevilla justo en estas fechas. La verdad es que a esa hora me crucé con muy poca gente. Sevilla estaba absolutamente arrebatadora. Atravesé La Campana y miré el escaparate de la confitería lleno de nazarenos de caramelo que inevitablemente te trasladan a la infancia. Seguí avanzando por la calle Sierpes donde unos corredores que venían de vuelta hablaban sobre su hermandad. Un señor con mascota (de sombrero) caminaba a paso ligero con un periódico bajo el brazo. Otro tomaba un café en el único bar abierto a esa hora. Llegué hasta Sagasta, donde un grupo de chavales perfectamente enchaquetados se dirigían a toda prisa hacia el Salvador. Al llegar a la plaza me acerqué hasta la reja de la iglesia que permanecía con las puertas abiertas de par en par. Y allí estaba Él. Impresionante en su altar. Las luces de la mañana atravesaban las vidrieras del templo y la imagen era... Ustedes me entienden, ¿verdad? Ya había cola en la exposición In Nomine Dei. Y eso que aún faltaba tiempo para su apertura. En la Avenida, los naranjos dejaban caer el azahar. Una señora con la que me crucé se bajó la mascarilla e inhaló con profundidad el aroma, mientras cerraba los ojos. Yo hice lo mismo. El tranvía pasó en ese instante por mi lado, a muy pocos metros. Ni lo oí. Andaba yo en otros menesteres. "Andaluces levantaos" pude leer con letras grandes en el exterior del vagón. Desde el interior llegaba el sonido del órgano de la Catedral. Un chaval cruzaba en bici mientras llevaba a todo volumen una marcha de Semana Santa. Mi caminata me llevó hasta el Paseo de Colón. Pasé delante del Teatro de la Maestranza donde ayer volví a emocionarme. Me adentré en la Calle Real de la Carretería. No había nadie pero desde un balcón pude oír una cancíón que decía: "No puedo vivir sin ti, no hay manera" .