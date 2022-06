Merecido homenaje a José Elías Bonells

El 31 de mayo José Elías Bonells recibió el I Premio Ibn Luyun que otorga la prestigiosa Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA). La entrega del galardón tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba. En la entrega del premio, el presidente de AMJA Juan Manuel Ruiz Cobos resaltó de Elías su profundo conocimiento de los jardines y su generosidad para la transmisión de conocimiento a nivel de toda Andalucía. Ibn Luyun, fue el primer jardinero andaluz, agrónomo y poeta andalusí nacido en Almería en 1282; el titular del premio encaja con la vida y actividades poliédricas de José Elías Bonells. Benito Valdés, presidente del Instituto de las Academias de Andalucía, presentó al premiado. Detalló la trayectoria profesional de Elías como referente para los profesionales de la jardinería. Llegó a Sevilla José Elías en el año 1956, desde Cataluña su tierra, y fue hasta su jubilación en el año 2004 jefe adjunto al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, donde realizó una intensa actividad por la infraestructura verde sevillana durante 49 años que la ciudad debe agradecerle. Nuestro esencial jardinero de la ciudad de Sevilla ha manifestado que bajo su gestión se introdujeron jacarandas y tipuanas en las calles de la ciudad, gracias a tal decisión hoy podemos disfrutar de uno de los paisajes urbanos más bellos de España. También se aumentó el número de naranjos plantados, generando ese paisaje olfativo y visual que apreciamos. Participó José Elías Bonells en la creación de los últimos parques de la ciudad. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el Parque de Miraflores, uno de los parques más bellos y sociales de la ciudad, y también en la recuperación del Parque de La Corchuela para Sevilla, junto con la que fuera directora de Parque y Jardines, Inés Campos Jiménez. Deseo destacar también el papel activo que tuvo Elías Bonells en la venida de Alberto García Camarasa, ingeniero técnico agrícola catalán comprometido con los árboles y los jardines, a Sevilla en los tiempos de la Exposición Universal de 1992 donde actuó como director del Programa de Forestación y Jardinería. He tenido el placer y el honor de pasear con ambos por Sevilla y recibir sus extensos conocimientos sobre jardinería y arboricultura, además de disfrutar de una entrañable amistad con ambos de la que me siento orgulloso. En la entrega de la distinción, el premiado reclamó a las administraciones la necesidad de preparar profesionales para afrontar el cambio climático, reclamando mayor sensibilidad para los profesionales de la jardinería y la arboricultura. Considero que este auténtico referente para los profesionales no solo de la jardinería, sino de la ecología urbana en su conjunto es merecedor de la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla, por su gran aportación a la ciudad durante sus años en activo y actualmente fuente de inspiración y conocimiento para los que trabajamos en la infraestructura verde urbana