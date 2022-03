El diccionario cofradiero de Carrero, que regalaban a los jóvenes en los años 80 en los concursos de cultura cofradiera o certámenes pregoneriles, debería tener una edición para millennials donde habría que incluir dos acepciones: una la movilestia o acción de molestar con el móvil. Se refiere a aquellos que, con nula educación y total ausencia de consideración a sus semejantes acuden a las procesiones, como si de un photocall o concierto se tratara y, sin complejo, elevan los móviles sobre sus cabezas impidiendo u obstaculizando la vista a los que están detrás.

Esa acepción ha derivado en una movildemia: mal o molestia, anteriormente referenciada, expandida de forma intensa e indiscriminada. En las procesiones de hace tres años se apuntaba y lo vemos agudizado en los traslados y viacrucis últimos. El tema se recrudece en horas nocturnas porque, a la molestia del movilito elevado, se añade la contaminación lumínica que perturba el entorno en penumbra. Hoy no se puede ver un paso o unas andas a distancia sin verse importunado por esa barrera de luz que lo distorsiona todo. Un auténtico ataque antiestético por parte del propio público que presencia las cofradías.

Se echa de menos en esos momentos una voz, como aquellas que parece que se han perdido, cuando en el fútbol o en los toros, se levantaba la grada al unísono por algo insólito y se oía a alguien por detrás decir: "¡Vamos a sentarnos"! Y cual voz de capataz, la grada se arriaba obediente. Quizá no salgan esas voces para no perturbar más aún. En eso tienen más educación.

Nos afanamos en buscar las mejores flores, exornos, músicas, lugares para transitar; mimamos preparativos y cuando salimos a la calle, la estética se arruina por un bosque de móviles. Contaminación lumínica por la noche y visual siempre. Y la culpa es nuestra, del público, que debe concienciarse que en esta fiesta es también protagonista y debe cuidar más y mejor su comportamiento. Y no solo por estética. Los mejores recuerdos con nuestros padres, madres y seres queridos no los revivimos por haberlos grabado en el móvil, sino porque se han quedado registrados en el alma. No hay mejor memoria ni recuerdo que el que queda en el corazón. ¡Bajemos los móviles!