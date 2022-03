Música (economía) sumergida

El estúpido integral es un señor con máster en el extranjero y doctorado de poca monta (que los hay) capaz de recitar mil veces una ley sin olvidar una coma. Si se entera que una vez al mes, para ayudar a costear los estudios del niño de tu vecina del 4º C, le das al joven 20 euros para que te limpie el coche, te denunciará a la inspección de trabajo llevando la razón: tendrías que haberle hecho al niño un contrato fijo discontinuo, estas dañando a las empresas de limpieza de coches, al medio ambiente, etcétera. ¡Estúpido!

Si se entera que tres estudiantes de canto de un conservatorio ganan 50 euros en una función de iglesia los denunciará por no estar de alta en actividades profesionales, por las medidas de seguridad o por lo que sea. ¡Estúpido!... o quizás interesado en hacer él el bolo.El otro extremo era un señor que hace 30 años, en Semana Santa, gestionaba dos bandas de música con sus cornetas y todo, decenas de capillas musicales y grupos vocales, cobraba por todo y no declaraba nada. Eso ya no pasa.

Pero se necesita que la administración intente erradicar la competencia desleal y los abusos de la economía sumergida. Hay que intentar que las personas que ponen música a nuestras vidas tengan sus contratos legales, sus derechos y que paguen impuestos. Todo ello sin decapitar la financiación de las asociaciones culturales sin ánimo de lucro, ni perseguir a estudiantes sin recursos. Poco a poco hay que conseguir que quienes dirigen o imparten clases en las asociaciones musicales regularicen su situación, que las personas que participen de sus actividades tengan al menos un seguro escolar. Incluso los formadores podrían ser considerados en algunos casos como voluntarios sociales. Hay que ir abordando este asunto para que, sin legislar en exceso, las asociaciones musicales gocen del marco legal que les permita recibir ayuda, económica y en especie, del sector público y del privado.