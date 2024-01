Quizá haya que emplear un nuevo término: “retardatario”, para denominar a quienes discrepan de las posiciones oficiales generalmente admitidas sobre el cambio climático. No se refiere a quienes nieguen el cambio climático, estos son los “negacionistas”, sino a los que no comparten que estemos ante una emergencia climática o a los que sostienen que la descarbonización pueda basarse exclusivamente en la electrificación. Sería utilizable también en el caso de aquellos que no niegan el cambio climático, pero no creen que estemos ante una emergencia climática ni que la actividad humana sea la única –ni siquiera la principal– causa del calentamiento global. Serían retardatarios porque dificultan la aplicación de soluciones que son urgentes.

Sería aplicable, si no se ha hecho ya, a lo sucedido en Davos. El consejero delegado de Repsol defendió en su intervención que “descarbonizar no significa electrizar”. Para la ministra, esta afirmación ha supuesto cuestionar la transición energética de una forma “sutil, demagógica y populista”.

Ya saben que la posición oficial generalizada es, sintetizando, que: a) las consecuencias del aumento de la temperatura global van a ser –o ya lo estarían siendo– absolutamente dramáticas para la humanidad y para la Naturaleza; b) el aumento global de la temperatura se debe exclusivamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, y es irrelevante la influencia de los fenómenos naturales; c) en consecuencia, para detener ese aumento es imprescindible una reducción drástica y acelerada de las emisiones de CO2; d) esto sólo será posible si se prescinde completamente de los combustibles fósiles; e) para lograrlo se aborda un proceso de descarbonización con una única vía: la electrificación completa de las actividades humanas que ahora requieren el uso de energía fósil.

Para la oficialidad política, científica y civil, esto es poco menos que una verdad revelada, y ha de ser acusado de herejía todo aquel que dude o disienta de cualquiera de estos postulados del catecismo climático. No cabe justificación, porque estos postulados están firmemente asentados en la ciencia: los informes del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), y han sido adoptados y desarrollados en cada concilio climático-ecuménico anual: la Cumbre Mundial del Clima, también conocida como COP (Conferencia de las Partes). En estas circunstancias, es comprensible la asunción sin matices de la alarma emitida por el Secretario General de Naciones Unidas: el estado de emergencia climática. También es comprensible la admiración y el aprecio que la oficialidad otorgó a la joven e indocumentada Greta Thumberg en sus intervenciones públicas (ONU, Cumbre del Clima, etc.). Tales parecían recreaciones de la escena de “Jesús entre los doctores del templo”, aunque hay que reconocer que éste tenía una gran ventaja sobre Thumberg: los asuntos teológicos no eran más que cosas de familia.

Las palabras de la ministra son demostrativas de que no admite el más mínimo disenso. Las palabras del consejero delegado de Repsol no han de entenderse como una defensa del sector de actividad de su empresa, sino que ha señalado la viabilidad de soluciones no eléctricas para la descarbonización, bien sea mediante la producción de combustibles sintéticos, llamados “e-fuel”, o la producción de biocombustibles avanzados. Estos biocombustibles se producen a partir de residuos animales o vegetales, no se apoyan en cultivos y, no tienen impacto en el suministro de alimentos. En ambos casos, la huella neta de carbono es cero. Esto ya se asigna a los biocombustibles en general y el combustible sintético se producirá a partir de hidrógeno renovable y de CO2 capturado, lo cual tiene una importancia singular. En primer lugar, por el gran potencial de contribución al progreso del hidrógeno renovable, ya que conllevaría un consumo masivo de este vector energético. En segundo lugar, y de mayor importancia, por el potencial de contribución al desarrollo de la captura de carbono, cuya viabilidad depende de hallar soluciones técnicas eficaces y de crear aplicaciones rentables para el gas capturado. Es obvio que, en ausencia de estas aplicaciones rentables, la única forma de sufragar el coste de la captura será mediante financiación pública, lo cual no es deseable más allá de la etapa precomercial de una tecnología novedosa. Repsol, por cierto, está contribuyendo de forma muy significativa al desarrollo de ambos combustibles, lo cual es acorde con la muy alta capacidad tecnológica de esta empresa. Este desarrollo y el de los Parques Energéticos de Cepsa, demuestran la capacidad que del sector español de refino de petróleo para contribuir a la descarbonización de la economía.

Reconozco que es posible que la ministra, que estará perfectamente informada de todo esto, crea que admitir la supervivencia de combustibles líquidos, cualquiera que sea su origen, es una forma de retardar la descarbonización, porque atenta contra el paradigma de la electrificación. Además, para la ministra, la única forma de generación eléctrica admisible en el futuro es la que utilice fuentes renovables. Es completamente reacia a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y aboga por no volver a la “casilla de salida” en relación a las centrales nucleares porque resta “energía humana”. La realidad, que para este Gobierno es la verdad, es que ninguno de los países con reactores nucleares se plantea prescindir de esta forma de generación. En no pocos casos se ampliará la vida útil de las instalaciones y hay bastantes proyectos de construcción de nuevas centrales, ya sean de las características de las actuales o del nuevo tipo SMR, sigla en inglés de Reactores Modulares y Pequeños. Esta denominación se debe a que serán fabricados de forma industrial, con componentes modulares, y a que su potencia será de 300 MWe, frente al entorno de 1.000 MWe característico en los actuales. La industria nuclear española llegó a alcanzar un gran prestigio internacional, sería lastimoso dejar pasar esta nueva oportunidad, no sólo en interés de la Industria sino también en el propio interés del proceso de descarbonización / electrificación en España.