00:00. Que me perdonen Marlaska e Illa (juntando los dos apellidos casi sale 'mascarilla'; ¿se percibe la obsesión por el material sanitario?), pero el domingo tuve varios escarceos, no punitivos pero sí mal vistos. Salí tres veces a por la prensa y a por el pan. Un periódico en la Alameda y un mollete en la calle Feria; otro diario en San Pedro y una viena en San Marcos; un ejemplar y una barra en la Alfalfa. Como para no engordar. Las tres salidas bien pudieron quedarse en una, aunque qué sería de nosotros sin algo de riesgo en la vida. Había que despejarse y tampoco soy un forajido. Sólo leí un periódico y, cuando iba a por el segundo, me quedé frito. El desgaste de la prensa. En los vaivenes me fijé en las palomas. No les di migajas de pan; de hecho, pensaba que estarían raquíticas por el confinamiento humano y me pareció verlas más hermosas, aunque no haya que generalizar.

11:45. Hay más jolgorio en la calle que en los días precedentes. La construcción ha vuelto al centro con sus martillos neumáticos, sus grúas, su obreros... Regresa el ruido, sólo en horario de mañana. También hay un joven barriendo el escaparate de Zara y otro dentro de un negocio. ¿Tendrán información de primera mano de María Jesús Montero sobre las reaperturas o sólo vienen a echarle un ojo a las tiendas? Asalto a una de las cantarinas limpiadoras de la redacción en cuanto llego: "¿Limpiáis todo con lejía?". Uno es de manos delicadas, aunque no me dio de crío por aprender de Richard Clayderman, y estas semanas están más agrietadas que nunca. "Sí, sí, frotamos bien los teclados, los ratones, las pantallas". Entre eso y el gel hidroalcohólico se me van a caer los dedos. Dicen que lleva glicerina, pero yo apostaría a que es nitroglicerina. Imagino que vuelo por los aires mientras que refriego el liquidito. Me toca encender los ordenadores de Muñoz y Rocha. ¿Otra vez? Sí, otra vez.

15:50. Voy con prisa porque a las cinco he quedado para una llamada ineludible (no es a mi asesor fiscal) y hay que adelantar tarea. Giro sobre mí mismo y pienso: "Coño, vaya pedazo de despacho tengo para mí solito". Mientras doy la vuelta a lo Espartaco, con orgullo, sacando pecho, golpeo el paraguas, que a su vez da en una pantalla y casi la hago añicos. Moraleja: no te creas más de lo que eres. Después de la 23 llamadas de rigor, al fin una alegría. Poco antes de las siete llega Anita Ramos. El teletrabajo le está dejando la espalda como Igor, uno de los personajes del El jovencito Frankenstein (aunque nada que ver con Marty Feldman, por favor), y ha venido para sentarse como Dios manda en su silla. Da alegría verla y charlar de cómo va el enclaustramiento. Ahora bien, no ha traído nada. Pero nada de nada. Ni botellines, ni latas, ni dónuts, ni pistachos, ni chicles... Con lo que nos gusta a los periodistas un gañoteo. "Lo había pensado, pero estaba cayendo la mundial y he venido a todo trapo", se defiende. Mañana le llevo un asiento con nitroglicerina a la calle Regina como no venga cargada de regalos. To be continued...