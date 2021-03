Nostalgia de verónicas por el Arenal

CUANDO se cruza el ecuador de la Semana Santa de Sevilla, cuando se dobla el cabo que divide en dos a la gran fiesta de la ciudad y toda ella se ha venido decididamente arriba, el Arenal se viste de urbe antigua y en su calle principal aguarda todo un pueblo a que se produzca el sueño de cada Miércoles Santo, la aparición de la Cruz de Guía de la cofradía más torera de cuantas procesionan, la del Baratillo.

Desde Pepe Hillo a Morante, de Juan Silveti a Manuel Jesús el Cid, fíjese si será torera esta hermandad que el llamador del palio es un capote de brega que sostienen dos angelitos salidos de la gubia excelsa de Fernando Marmolejo, aquel genio de la collación que convertía en oro la plata y en arabesco el lingote. Ese capote que huele a Morante es una de las señas de identidad que figuran grabadas a fuego en el ADN de esta señera hermandad que hasta hace su particular paseíllo en el albero más dorado del mundo.

Es una hermandad universal por su torería y familiar por la cantidad de sagas que la sostuvieron, sostienen y seguirán sosteniendo. Moeckel, Cantalapiedra, Limón, Delgado Roig, Ramos, Ribelles, Puch, Pérez Franco o Rogelio Trifón son nombres, algunos de los nombres, de hermanos que sacaron fuerzas de no se sabe dónde para poner a la hermandad en el sitio que hoy ocupa. Pero esta del Baratillo no se queda ahí, sino que engrandece a la Semana Santa desde el intimismo de su morada en Adriano. Y este nuevo año de pandemia, crujir de dientes y frustración inacabable, la hermandad lleva luto en el alma por dos pilares que se fueron a la eternidad. Vicente Ramos y Otto Moeckel, hermanos mayores fallecidos en este periodo de tristeza, ya no están con nosotros para un plus de dolor en este tiempo de dolores interminables.

Mis vivencias con esta insigne hermandad se centran en cómo me llegaba de honda por Santas Patronas cualquier miércoles en que me embelesaba viendo cómo al Trovador de Sevilla se le caían gruesos lagrimones desde su inmensa catarata de dioptrías ante el paso de la Virgen morena de la Caridad, ese capricho que Fernández Andes talló en los albores de la República. Ese Pali roto por el llanto en el laberinto urbano de su barrio me llegó demasiado adentro en la tarde con cielo baratillero de un antañón Miércoles Santo en el que las cosas parecían un poco más a compás que ahora.

Pero los huesos me siguen crujiendo por dentro cuando veo a la Piedad llevando en el regazo a su Hijo muerto. Ahí, en ese cuadro preñado de amor y tragedia, es cuando más identificable me es esta hermandad tan sevillana, tan nuestra y tan baratillera en su cortejo de azules que se confunden, a veces, con los cielos altos de Sevilla, esos cielos que, como anunció el gran Romero Murube, fuimos perdiendo poco a poco, tan a poco a poco como el Baratillo camina camino del Cielo, camino de Sevilla.

Pero no sólo hay sensaciones de medias verónicas en este día ecuatorial, pues desde San Bernardo nos llega otro cortejo torerísimo, mediante el Cristo de la Salud y la Virgen del Refugio. Y no se me puede olvidar algún miércoles viendo cómo sus pasos coronaban el puente de la Puerta de la Carne ante la mirada emocionada del inmarcesible Pepe Luis Vázquez, el gran capricho de Sevilla cuando la posguerra.

Y con la de San Bernardo casi se solapa la hermandad de la Sed con su Virgen de ojos verdes para que el resto sea centro, puro centro. Cristo de Burgos en su austeridad castellana, el ascetismo franciscano que viene desde la paz conventual de San Antonio de Padua, novísimo cortejo del Carmen Doloroso bajo la floresta de la Alameda seguido de Cristo alanceado por Longinos. Desde San Vicente deberían venir los tres pasos de las Siete Palabras y el miércoles iría plegando velas con la entrada en casa de los Panaderos cuando ya el gallo está ronco de tanto cómo ha cantado. Este miércoles que marca la frontera entre lo que ha sido y lo que va a ser, es, era, el día en que el sevillano de siempre iba dándose cuenta de que aunque lo mejor estaba por llegar, se le venía encima una catarata de nostalgia por lo que ya no tendría repetición posible. Claro que ahora, ni presente ni futuro, qué tristeza.