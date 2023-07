El empresario y académico británico Adair Turner, barón de Ecchinswell, es conocido por el informe que lleva su nombre sobre la Gran Crisis financiera y su intento de penalizar y reducir el peso de los bancos y el sistema financiero en la economía, pero desde hace años impulsa la producción de electricidad limpia, de hecho hoy preside la comisión de transición energética en Gran Bretaña, y acaba de publicar un artículo polémico sobre el tema. A principios de los años 80, junto con el profesor Armando Villamil, trabajábamos en el prematuramente desaparecido Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (incluso compartimos un premio), y también hacíamos encuestas sobre problemas medioambientales en el ámbito local, en Cataluña, en Alicante y Murcia, con los profesores Diego Such y Ambrosio Sempere, aunque lo enfocábamos más bien desde la perspectiva de los recursos naturales y la contaminación, que del cambio climático. Toda esta historia viene para mostrar que estas preocupaciones no son una moda ni una cuestión política, sino que están enraizadas desde hace décadas en la lógica de la economía. Para Lord Turner se trata de reducir los 35.000 millones de barriles de petróleo y cuatro millones de millones de metros cúbicos de gas, que lanzan a la atmósfera 40.000 millones de toneladas de CO2 cada año, y cambiarlo por electricidad limpia.

He visto, aunque cada vez menos, ridiculizar este propósito que lleva desde electrificación de vehículos al suministro de los hogares e industrial, y criticarlo con el argumento de la escasez y carestía de materiales necesarios para la electrificación, pero Turner muestra cómo las reservas de cobre, níquel o litio sobran para desarrollar la electricidad necesaria, aunque hay que evitar dependencias y bloqueos en la cadena de suministros. “Este es un sistema –dice– en que se emplean pequeñas cantidades de minerales que pueden reciclarse una y otra vez, es inherentemente renovable, y cuanto más rápidamente podamos construirlo, mejor”. También responde a la crítica del espacio que ocupan las instalaciones, mostrando que a nivel global los proyectos solares y otros no van a suponer más del 2% de la tierra dedicada a agricultura; y aunque esto no quita para que surjan conflictos puntuales, no puede ser en modo alguno una descalificación a una tecnología de cuya necesidad ya muy pocos dudan.

En España nos quedamos atrás con el freno a las renovables y la moratoria entre 2012 y 2017, que trajo pérdidas a pequeños inversores a los que se había creado expectativas de rentabilidad para sus ahorros, y a empresas, como por ejemplo Gamesa, a la que absorbió Siemens. Esta tendencia revertió a partir de octubre de 2018 con la eliminación del impuesto a la producción de electricidad por particulares, que es hoy un derecho ciudadano protegido en la Unión Europea. También emigraron en su día técnicos ante la indiferencia hacia las renovables, que ahora están volviendo, al necesitarse personal muy cualificado y con el atractivo de ser España referente mundial, sólo detrás de Alemania, para invertir hasta 241.000 millones y crear miles de empleos, según se desprende de la ley de Cambio Climático remitida al Congreso. La oportunidad que se abre para que industrias electrointensivas se instalen en España, se asocia con la posibilidad de acceder a energía limpia y barata por empresas para las que el coste de la energía es muy significativo. Hay cuestiones que se plantean, como si se han dado demasiadas concesiones de producción de energía renovable, y qué ocurría si desaparecen empresas pequeñas y medianas, en beneficio de otras más grandes, pero esto es consustancial a cualquier sector en crecimiento, y las autoridades de la competencia deben velar porque haya un terreno de juego equilibrado. Cada vez que vemos estadísticas sobre qué parte de nuestro consumo es eléctrico y cuánto procede de energías renovables, tendríamos que pensar que lo importante no es si se acerca al 50%, de las que la solar es el 10%, y si estamos o no en línea con un objetivo, sino que tenemos un campo amplio por cubrir, aprovechando todas las oportunidades que se abren.

En Andalucía nuestro compañero Alberto Grimaldi es un impulsor ilusionante de estas tecnologías, como muestra el reciente coloquio que ha coordinado con Acciona y miembros de la Administración y la empresa, Renovables, una apuesta a la crisis, donde han surgido ideas y propuestas de interés, que van del desarrollo de proyectos para fabricar equipamientos como placas y baterías, a instar a la Administración a diseñar y automatizar procesos de autorización para que los proyectos de energías limpias no se eternicen, en un sector donde siempre es un poco tarde. Hay cuestiones que no admiten demora y requieren planificación y a la vez ejecución inmediata, como la instalación de los miles de puntos de conexión necesarios para carga de coches eléctricos; o la reducción del coste de sistemas de almacenamiento, hoy prohibitivos para las familias.

Recientemente, centenares de familias andaluzas que instalaron placas solares con la expectativa de la subvención publicada por la Junta de Andalucía, reciben tras varios meses una comunicación de la Agencia Andaluza de Energía diciendo que no pueden tramitar la solicitud por no existir fondos disponibles, lo que resulta peculiar, pues ¿cómo puede anunciarse, y admitirse una petición de algo para lo que ni siquiera existe presupuesto? Es verdad que en algunos casos la subvención no es determinante y la instalación por sí misma compensa, pero es una muestra de que tenemos todavía mucha tarea por delante para, más allá de posicionamientos y declaraciones, mostrar con hechos que hay un interés claro en la electricidad sostenible.