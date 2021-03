El PSOE busca el centro ocupado en Andalucía por el PP

1.- Angela Merkel

"Fue un error mío, y sólo mío. Los errores hay que llamarlos claramente errores, y corregirlos. Yo asumo la responsabilidad de este error. Pido disculpas a los ciudadanos".

¿No podrían grabarse los dirigentes españoles esto de Merkel en la memoria? No ya tatuárselo, para repasarlo cada vez que se duchen; y ni siquiera ponérselo de politono en el móvil; pero al menos aprendérselo. No llega a 30 palabras, es menos que un tuit, apenas lleva un par de minutos, y se disecciona fácil en 4 ideas: 1) Tu error es tuyo, no hay que repartir culpas; 2) No buscar eufemismos sino asumir el error como lo que es, un error, porque sólo así se corregirán. 3) Los errores conllevan responsabilidad, y por tantos TUS errores son TU responsabilidad. 4) Hay que pedir disculpas a los ciudadanos. ¿No parece tan difícil, verdad? Pues busquen antecedentes en la política española.

Ahora volvamos a la política española

En el vértigo arrollador de los días, no es fácil abrirse paso para los actores secundarios de la política, pero esta semana ha cobrado protagonismo Toni Cantó, un actor muy secundario.

2.- Toni Cantó

"Yo no me he movido de mi sitio. Se ha movido Ciudadanos".

En fin, Toni Cantó ha optado por la fórmula de Simeone: va partido a partido. De UPyD a Cs, de Cs a PP... Eso sí, su teoría es que no es él quien cambia, sino el partido. O sea: él está siempre en su sitio, pero los partidos se empeñan en desplazarse irracionalmente, eso sí, con la ventaja de que en ese momento llega otro partido que se pone en el sitio adecuado, que es donde está él. Ahora le llega el PP, que sitúa como referencia buena después de haber dicho que era “una empresa criminal”. La hemeroteca, en su despedida, rescata sus mensajes al dejar UPyD: 1) hay que asumir responsabilidades y el partido no lo hace; 2) entrego mi acta de diputado; 3) defiendo que las dos fuerzas deben ir juntas; 4) vuelvo a mi carrera de actor (sic). Ahora ha repetido exactamente los mismos pasos 1,2,3 y 4. Y dicen que no es de ideas firmes.

... Y otro rey de las hemerotecas

3.- Pablo Iglesias

"Arias Cañete declara un patrimonio de 1,7 millones de euros. Debe de estar preocupadísimo por los recortes #gobiernanlosricos".

En fin, es muy difícil añadir un comentario que supere al propio Iglesias, un gestor tan brillante que ha logrado ahorrar mucho en un partido con limitación de sueldo aun pagando un buen chalé. Así que mejor dejarle el apunte a él:

"Pablo Iglesias declara junto a Irene Montero un patrimonio de 1,6 millones de euros. Debe de estar preocupadísimo por los recortes #gobiernanlosricos".

No tiene sentido intentar mejorar eso.

¡Kamalajarri!

4.- Hana Jalloul

"El objetivo está claro, estamos en un empate a votos entre progresistas y conservadores, entre la izquierda y la derecha, y los votantes de Ciudadanos son los que deciden la victoria".

Sánchez ha levantado una carta que, se dice, era un as en la manga. Sin margen para construir un liderazgo, va de dos de Gabilondo. Rápidamente le han asignado una etiqueta: ¡la Kamala Harris de Gabilondo! ¡Kamalajarri! Hasta los perfiles complejos terminan reducidos a una etiqueta, por más que ésta no sea mala etiqueta. Jalloul, sin ser sosa pero sí formal, ha llegado apuntando al centro, que existe, mientras Ayuso e Iglesias polarizan hacia los extremos, y ahí se dirimirá el 4M. Ya se entiende menos que Ferraz la identifique como la líder de 2023, en un mensaje que suena a que 2021 se da perdido.

¿También perdida Andalucía?

¿El PSOE andaluz también piensa ya en 2025 o 2026 para recuperar Andalucía? Esta semana se han conocido los datos de intención de voto y valoración de los líderes de un barómetro de amplio espectro –político, socioeconómico y mediático– de GAD3 para Secuoya con 3.000 entrevistas. El PP ha crecido con el dominio del centro, por el vaciado de Ciudadanos, y el susanismo no pesca en ese caladero mientras la izquierda se desmoviliza. Susana Díaz es una líder desfondada, y la candidata menos apreciada ante las primarias, mientras el votante del PSOE aprueba a Juanma Moreno. Juan Espadas es la apuesta, pero tendrá que afrontar el reto de darse a conocer.

5.- Susana Díaz

"Las encuestas parece ser que últimamente están al servicio de quien las encarga y de quien las paga".

Vaya por Dios, las cosas que suceden "últimamente"... Nadie hubiera imaginado que las encuestas, que siempre fueron un noble instrumento sociométrico de conocimiento de la realidad por supuesto ajeno a cualquier instrumentalización, acabarían siendo usadas por quien las encarga. Hay que ver las cosas que suceden, y, es curioso, casi todas "últimamente".

6.- Juan Marín

"Yo le daría [a Toni cantó] el Goya a la interpretación".

Juan Marín, en cambio, hizo lo más inteligente ante una mala encuesta: dar un titular que dejara la encuesta en segundo plano.

Hurgando en la herida

¿Ha logrado Moreno tener cartel propio? Nada, ni siquiera el papelón de Javier Arenas con la anotación de Javier Arenas en el juicio de la Caja B, ya sea el senador Javier Arenas o sólo Javier Arenas, e incluso la guerra con la dirección nacional en el campo de batalla de Sevilla con acusaciones de judiadas y pleitos, le pasa factura. O eso parece al menos hasta ahora. ¿Hasta cuándo puede ser así?

7.- Juanma Moreno

[A Susana Díaz] "Creo sinceramente que, si dedica sus energías, además de a la gira que está haciendo, que me parece muy bien, a nuestra tierra, a la oposición, a conocer las cifras..."

El presidente ha cultivado un perfil moderado muy definido –perfil: en presidente– y acababa de exhibirlo ante Hernández en la sesión de control: "Es tiempo de vacunas, no de elecciones". Pero en el cara a cara con Susana Díaz dejó sacar los colmillos de Bambi. Ella venía de hacer campaña orgánica en Motril, Valderrubio, Atarfe, Alfacar, Escúzar, Armilla, Huétor-Vega, Monachil... y Moreno, aprovechando la encuesta, hurgó en la herida. También tiró de discurso reivindicativo ante el reparto de fondos ("yo, con todo respeto, creo sinceramente que ese criterio no es objetivo y que perjudica a Andalucía"), en lugar de dejar esas tareas a su número 2, que se las gasta sin contemplaciones en el papel de El Tío del Mazo. Cada día se va a especular más con el adelanto electoral.

Ambientazo en la mayoría

8.- Alejandro Hernández

"Ciudadanos no es un socio fiable. Probablemente nunca lo ha sido, pero lo que es seguro es que ya nunca lo será".

9.- Sergio Romero

[A Hernández]: "No es este grupo parlamentario el que ha visto cómo uno de sus diputados se ha tenido que ir para su casa imputado por corrupción por nada menos que dos millones de euros. Ni tampoco es este grupo parlamentario el que ha tenido que ver cómo una ex compañera se sienta justamente a su lado representando a la Falange en este Parlamento de Andalucía".

Vox pide elecciones, y señala la falta de fiabilidad del "puñal naranja". Ciudadanos le replica con el bagaje oscuro de Vox. Ambientazo en los dos partidos que, uno como socio de Gobierno y otro como aliado parlamentario, sostienen la mayoría de gobierno liderada por el PP. Esa hostilidad cada vez más áspera sugiere un clima peligroso para Juanma Moreno; y sin embargo, tal vez eso contribuya a que Vox toque techo y Ciudadanos quede en mínimos, mientras el PP se asoma en el último sondeo con entidad a los 50 escaños, no lejos de la mayoría absoluta. Una paradoja no exenta de riesgos, con el choque de fondo con la dirección nacional escenificado en Sevilla.

Todos franquistas

10.- Manuel Castells

"La Universidad de Oviedo, en homenaje al rector, el famoso escritor Leopoldo Alas Clarín, que fue fusilado como rector de la Universidad..."

A ver, ministro: el autor de La Regenta murió de tuberculosis en 1901, y no fue rector. Su hijo, militante republicano, sí y fue fusilado trágicamente en 1937. En fin, si esto es un ministro de Universidades al que acompañan siempre con la etiqueta de académico eminente, ¿qué no será lo demás? Esta semana, en Palma, incluían a Gravina y Churruca, marinos en Trafalgar, en la renovación del callejero franquista. También a Cervera. La obsesión por la Guerra Civil y el franquismo es patológica. Ni siquiera encaja Calvo Sotelo, también incluido esta semana en el callejero franquista, ya que fue asesinado antes del golpe a la República. La obsesión guerracivilista, como todo sueño de la razón, produce monstruos.

En fin, quizá para evitar que se acabe contando erróneamente que los judíos fueron expulsados en 1937, que se dilapidó el oro de América en 1937, que se perdió Cuba en 1937... el Ministerio debería aprobar una norma para establecer que Historia de España empieza en 1936. De ese modo todo podrá haber sucedido, sin problema, en 1937; todo guerra civil y franquismo. Y no habrá errores.