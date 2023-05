La campaña está más pesada ya que el tío de la megafonía de las carreras de camellos. Siempre estruendosa. “¡Parampampero, quién llegará el primero!”. “Comienza la carrera, ¿quién ganará?”. Estos días te preguntan cuál será el resultado de Sevilla. La sensación de hartazgo solo es comparable a la tarde del pregón de la Semana Santa. “¿Qué te ha parecido el Pregón?” Y a la quinta o sexta pregunta conviene responder con alguna barbaridad del estilo del irrepetible Fernando Fernán Gómez. Queda poco para que los camellitos terminen la carrera y , al menos, cambiemos de ruido. Porque es seguro que a partir del día 29 empezarán los análisis para denunciar que la “extrema derecha” tiene opciones reales de gobernar en no sé cuántos ayuntamientos y regiones. Es la matraca para la que tenemos que estar preparados. El nuevo ruido que acompañará nuestras vidas hasta las elecciones generales. El parampampero que viene, la barrila que se avecina, el bolero de Ravel en clave política puesto en bucle. Algunos pueden ver el resultado de Vox en Castilla y León. Todo sigue en orden y sin más polémicas que aquella que quedó en el aire sobre la ecografía a las gestantes. Vox hace mucho ruido, pero las nueces que algunos nos anuncian machaconamente no son tantas. La prueba son los años del primer mandato de Moreno. ¿Alguien recuerda alguna trifulca seria, un recorte de libertades o algún paso atrás en la calidad democrática de las instituciones? Nada especial más allá de las páginas y páginas sobre el dichoso pin parental. Vox deberá ser fiscalizado, vigilado y escrutado en sus previsibles acciones de gobierno como los demás partidos. Pero no nos metan un ruido innecesario por la sencilla razón de que vienen las generales y hay que reprocharle a Feijóo que formará gobierno con la “extrema derecha”. Como si los socios del PSOE fueran caballeros maestrantes. Parampampero, quién llegará el primero.

Carrera de camellos.