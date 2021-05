Prevenir, investigar y colaborar

La realidad de la situación del cáncer en Andalucía en los últimos años (obviando el parón distópico de la pandemia por Covid-19, que ha supuesto un auténtico caos en el sistema sanitario), al igual que en el resto de España y en el ámbito de Europa, está marcada por un creciente aumento de la incidencia (nuevos pacientes) y de la prevalencia (número total de pacientes). Esto se explica por diferentes cuestiones, entre ellas los principales factores de riesgo (tabaco alcohol, obesidad, sedentarismo, genética, contaminación) que incrementan las posibilidades de tener un tumor, pero también la mejora de las técnicas que facilitan el diagnóstico precoz, y en los tratamientos oncológicos, como los nuevos fármacos dirigidos o la inmunoterapia, que también aumentan la prevalencia. La detección precoz favorece un mayor número de pacientes diagnosticados con cáncer pero en estadios más iniciales, facilitando que se aumenten las posibilidades de supervivencia y/o de calidad de vida.

En el caso del melanoma, el cáncer de piel más agresivo, cuyo Día Mundial se celebra mañana domingo 23 de mayo, la tendencia es similar a la del cáncer en general, con un crecimiento en los últimos años. El diagnóstico se está incrementando en las personas de entre 25-30 años, si bien el segmento de la población más afectado son los adultos de 40-60 años. En España se detectan cada año unos 4.000 nuevos casos, siendo su incidencia alta en Andalucía, donde se estima que podría superar el 20% de esa cifra.

Una de las razones de esta alta incidencia es el clima, con una elevada exposición solar, a lo que se suma la incorrecta y escasa utilización de medidas preventivas. Por ello, ahora que está próximo el verano, es necesario incidir en la importancia de una correcta fotoprotección y en evitar sobreexposiciones, tanto al sol como en máquinas de bronceado. Es mandatorio actuar con prudencia. La prevención es una de las claves para evitar nuevos casos. No obstante, no todos los melanomas son derivados de esa sobreexposición al sol, más del 50% se deben a otros factores (predisposición en función del tipo de piel, predisposición genética, etc.), por lo que la mejora en los diagnósticos y tratamientos oncológicos sigue siendo fundamental.

La detección del cáncer en estadios más precoces, el avance en la cirugía, con mejores técnicas y con indicaciones más ajustadas, así como las nuevas terapias personalizadas han revolucionado el pronóstico en general, pero concretamente el melanoma. El desarrollo de la inmunoterapia ha permitido alcanzar buenos resultados en los pacientes, en particular en melanoma metastásico, mientras que las nuevas terapias dirigidas han permitido buenas tasas de respuesta y un aumento de la supervivencia. La mejora de la cirugía para estadios precoces y el desarrollo de ensayos clínicos ha logrado que en Andalucía sigamos avanzando en su abordaje, y que vislumbremos el futuro con esperanza y optimismo, para frenar su incidencia y conseguir que los pacientes lo superen y aumenten sus posibilidades de curación y supervivencia.

Por último, hay que poner en valor otra el abordaje multidisciplinar del cáncer, donde la colaboración entre los oncólogos, otras especialidades y otros profesionales sanitarios directamente relacionados con los tumores, es esencial para esa mejora en el diagnóstico precoz y el tratamiento. La colaboración de los oncólogos con los dermatólogos, los médicos de Atención Primaria y otras especialidades implicadas es un buen ejemplo. Ese abordaje multidisciplinar debe servir para hacernos más fuertes y seguir trabajando juntos, con la Administración, la industria y los pacientes, para frenar el cáncer, hoy y siempre. Además, la posibilidad de que en Andalucía los pacientes con melanoma participen en ensayos clínicos, abre las puertas al incremento del conocimiento y la mejora en la calidad de vida y supervivencia de los pacientes.

Es un reto ilusionante que subrayamos desde la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, desde la que continuaremos trabajando para lograr los desafíos que nos plantea la enfermedad, consolidando a Andalucía como un referente nacional en el diagnóstico, abordaje y tratamiento del cáncer. Tenemos razones para ser positivos, sigamos así.