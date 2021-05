Recuperar el músculo

EL doctor Pedro Guillén, Fundador de la Clínica Cemtro, presentó días atrás una investigación que podría suponer un antes y un después en la medicina regenerativa. Gracias a este estudio se podría reducir a la mitad el tiempo de recuperación de las lesiones musculares, lo que podría suponer que los deportistas se recuperen de sus lesiones en la mitad de tiempo.

El líder de la investigación es el Dr. Juan Carlos Izpisúa, profesor del Instituto Salk de La Jolla (California) y uno de los grandes investigadores de la biología celular. Para este trabajo ha estado rodeado de uno de los grandes especialistas como es el Dr. Guillén, quién además ha promovido y financiado el estudio a través de la Fundación Dr. Pedro Guillén y también ha tenido el apoyo de otras entidades como la Asociación de Futbolistas Españoles y la Fundación Mapfre y la colaboración del Comité Olímpico Español.

La revista Nature Communications ha sido la publicación que ha recogido estos interesantes hallazgos. Los primeros avances muestran que el uso de los factores de Yamanaka aumenta la regeneración de las células musculares en ratones, activando los precursores de las células musculares. Estas proteínas son capaces de revertir una célula adulta diferenciada en una célula madre embrionaria indiferenciada. Esta investigación proporciona información sobre los mecanismos relacionados con la regeneración y el crecimiento muscular.

Tal y como señala el Dr. Pedro Guillen, la lesión muscular es la primera causa de baja en el deporte y el 60 por ciento sufren de roturas. “En mi larga vida profesional he atendido a centenares de deportistas, profesionales o no, y a personas con lesiones musculares sin poder acortar el tiempo de curación. Siempre hemos buscado una razón para investigar sobre la lesión muscular y sólo es imposible lo que no se intenta. Los médicos estamos en deuda con los deportistas lesionados de los músculos y debemos investigar para curarles antes y mejor. Hoy estamos contentos”, afirma el experto.

Por su parte, Izpizúa, que dirige el Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk, destaca que “nuestros estudios tienen como finalidad ayudar a pacientes a recuperar la movilidad que se pierde por enfermedad o por envejecimiento, así como la posibilidad de reducir el tiempo de recuperación en deportistas tras una lesión muscular”. Pero además del deporte, esta investigación tiene otras aplicaciones. Estrella Nuñez, otra de las autoras del trabajo, matiza que “el uso de esta técnica también sería de gran interés para la recuperación de la masa muscular en pacientes con movilidad reducida por diferentes motivos como Covid-19, y en el tratamiento de la atrofia muscular durante el envejecimiento (sarcopenia)”.

En definitiva, acortar el tiempo de recuperación de las lesiones musculares en deportistas es un reto histórico. Esa reducción supondría un enorme beneficio para toda la población, en especial para las personas mayores que, tras un largo periodo de inmovilización por problemas de salud o simplemente por el paso del tiempo, sufren pérdida de masa muscular. Es lo que hay. Seguro.