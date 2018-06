Reumatología y fármacos

Las enfermedades reumáticas son muy frecuentes en la población y se han descrito cerca de 200. Se trata de patologías que afectan al aparato locomotor, produciendo dolor en zonas como los huesos, músculos, ligamentos y articulaciones. Por ello, los síntomas reumáticos son muy frecuentes en la población. Se trata de una de las causas más frecuentes de consulta en Atención Primaria junto con las infecciones respiratorias y las enfermedades cardiovasculares. De hecho, según datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER) el 33% de la población consulta al médico por problemas osteomusculares.

Sólo en nuestro país, las enfermedades reumáticas (más conocidas como reumatismo o reuma, en general) son patologías muy prevalentes y afectan al 25% de los mayores de 20 años.

El tratamiento de las enfermedades reumatológicas ha experimentado considerables variaciones en la última década y ha pasado de un abordaje conservador a uno mucho más avanzado que está permitiendo limitar la destrucción articular y por tanto la discapacidad de los pacientes. El informe 'El valor del medicamento en la enfermedad reumática' elaborado por Farmaindustria, recoge la variedad de tratamientos existentes en la actualidad, desde los analgésicos y antiinflamatorios más convencionales hasta los fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) y, más recientemente, las terapias biológicas.

En relación a la artritis reumatoide han sido los primeros fármacos que han superado en eficacia al metotrexato, fármaco que es un referente en reumatología desde la década de los 80 del siglo pasado. En cuanto a las espondiloartritis o espondiloartropatías, prácticamente no se disponía de fármacos útiles a excepción de los antiinflamatorios no esteroideos, que por otro lado no eran capaces de enlentecer la evolución de la enfermedad en un elevado número de pacientes.

Mención aparte se merece la artritis psoriásica, donde se han mostrado más eficaces que los tratamientos habituales como el metotrexato o la leflunomida. Aunque el coste de estos medicamentos es superior al de otros fármacos tradicionales, hay estudios que demuestran una excelente relación coste-efectividad. Si bien el mecanismo de acción de los medicamentos biológicos puede reducir la capacidad del paciente para hacer frente a ciertas infecciones o a la detección y eliminación de células malignas, los estudios epidemiológicos han demostrado que una vigilancia estrecha consigue minimizar el riesgo y garantizar una seguridad que inclina la balanza a favor de su uso.

Si miramos al futuro, el reto de los tratamientos pasa por los anticuerpos antifármaco biológico. Se trata de un factor que se asocia a una menor eficacia del tratamiento y a un aumento del riesgo de reacciones de hipersensibilidad. Otra apuesta son los inhibidores de JAK. Se han dado pasos importantes con el desarrollo de inhibidores enzimáticos, así como en el desarrollo de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el complejo del receptor de la IL-6, que permiten nuevas vías de tratamiento. Es lo que hay. Seguro.