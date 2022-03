El Sahara y la huelga: marzo, el mes 'horribilis' del Gobierno

Pero el problema se convierte en real en España cuando afecta a la economía y la vida de la gente, sin perder de vista a agricultores, ganaderos y pescadores, a punto de estallar. Ni los 500 millones prometidos en ayudas directas ni la bajada de los carburantes a los profesionales -entre 15 y 30 céntimos el litro más una bonificación que añade Repsol- van a desmovilizar la huelga indefinida. Ésta está siendo otra acción concertada y diseñada con efectos letales y en ese tipo de acciones la negociación tiene poco valor para quienes la secundan. "Hasta que yo no me siente con la señora ministra no se desconvoca el paro", ha dicho Manuel Hernández, el líder de los huelguistas, lo que demuestra el espíritu de los convocantes.

El Ejecutivo afrontó mal esta huelga desde el principio, reduciéndola a una acción de la extrema derecha, como si el impacto fuera menor en la economía y la vida de la gente en función de quien convoca. Aunque no es casual que a la vez de la huelga española -convocada al margen de la asociación representativa del sector- una caravana de camiones vinculada a la extrema derecha norteamericana -el People´s Convoy- se esté dirigiendo a Washington o que otros centenares de camiones hayan bloqueado Ottawa (Canadá) -el Freedom Convoy- en lo que según la prensa norteamericana es "sólo la parte visible de un movimiento más amplio de la derecha". Esas protestas han tenido un componente xenófobo y racista. No, nada es casual. Hay demasiados movimientos subterráneos bien financiados y engrasados como para abonarnos a la inocencia.

La más dura de aceptar es la constatación de que los saharauis no le importan a nadie. Se les va a dejar de facto en manos de un país que no es una democracia homologable. ¿Qué tipo de autonomía van a disfrutar? Hablamos de un país en el que tras la Constitución de 2011 se mantiene la centralidad de la corona, que conserva poderes como la presidencia del Consejo de ministros y por lo tanto su influencia intacta en las leyes, el control de la agenda política y la toma de decisiones políticas; además de los llamados ministerios de soberanía (Exteriores, Interior, Defensa y Asuntos religiosos) que quedan bajo el mando y control directo de Mohamed VI. En el fondo, lo que se propone es una entelequia. Se condena a los saharauis, que pagan la factura del giro español, a seguir siendo unos parias de la tierra mientras se les seguirá pasando la mano por la espalda. Sin cinismo no hay diplomacia.

Los países no son ONG, aunque con buen criterio los ciudadanos debemos exigirles a quienes nos gobiernan coherencia y valores. El otro elemento que influye decididamente es el contexto internacional. Acaba de ocurrir: a España le han hecho un achique de espacios en el conflicto sobre el referéndum del Sahara. Era el último país en defender la solución de la ONU, que revisó su resolución de 1991 reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, por otra firmada en 2020 que reclamaba "una solución política, realista, viable y duradera (..) basada en la aveniencia". Esa frase, que fue un jarro de agua fría para los saharauis, fue el principio del fin del sueño saharaui. Una palabra. Realista: el referéndum lleva colisionando años con problemas "técnicos" como el censo imposible; políticamente ha disfrutado del desinterés y/o el cinismo de muchos países; y el problema real: la decisiva voluntad de Marruecos de no aceptar jamás ese referéndum.

La política exterior de un país es en realidad política interior. La acción exterior de los gobiernos se basa en la defensa de sus intereses. Grandes potencias como EEUU o Francia nos han enseñado que no son hermanitas de la caridad, sino máquinas bien engrasadas para obtener beneficios, proteger sus intereses y ganar influencia en el mundo. Sin cinismo, sencillamente, no existe la diplomacia. ¿Quieren ejemplos? ¿Sirve lo de EEUU negociando petróleo con Venezuela, su anatema? ¿O el comportamiento de la India respecto a la invasión de Ucrania, quienes preguntados por su posición dicen que están "en la suya"? ¿O la relación de prácticamente todas las naciones con China? ¿O la decisión de muchos países de romper relaciones con Taiwan para preservar sus intercambios comerciales con China?En el caso de España, llamémosle Marruecos.

Breverías

1. El Rey emérito, sin inmunidad en el Reino Unido

Don Juan Carlos I podría terminar sentado en el banquillo de la Justicia británica. Un juez ha dictaminado que el Rey emérito no disfruta de impunidad en aquel país ni por ser "miembro de la familia real" ni como "soberano", que era la argumentación de la defensa. "Desde su abdicación, no tiene derecho a inmunidad personal", concluye el juez. Así, va a seguir adelante la demanda por presunto acoso que Corina Larssen presentó contra él y contra el ex director del CNI, el general Sanz Roldán. La ex amante del Rey lo que quiere es dinero. Dice que fue presionada para tratar de recuperar los 65 millones de euros que el emérito le había transferido o para reanudar la relación sentimental. Según relata, ha sufrido ansiedad, ha requerido tratamientos médicos, ha perdido clientes y ha visto mermado su prestigio. Aunque el magistrado británico observa en la petición de Larssen "un relato muy difuso, mucha narrativa y pocas pruebas", la sola celebración del proceso judicial, si llega a abrirse, es un precio alto para el Rey emérito, que eludió a la Justicia en España pero le va a costar salir del embrollo en el Reino Unido. Hay comportamientos que salen caros.

2. Microplásticos en la sangre

Empezaron a detectarse microplásticos en lugares como el Everest o el Círculo Polar Ártico. En los estómagos de tiburones, pingüinos y todo tipo de peces. Posteriormente en heces humanas y placenta. El último estudio de una universidad holandesa ha acreditado que también hay microplásticos en el torrente sanguíneo de las personas. Hasta cinco polímeros básicos del plástico hallaron en un estudio con 22 personas. El 75% de los analizados tenían algún resto plástico en la sangre. Ahora van a investigar cómo pasan estos restos plásticos desde la sangre a otros órganos del cuerpo o el cerebro. Terrible. La producción global de residuos plásticos se duplicó entre 2000 y 2019 y alcanzó los 353 millones de toneladas. Sólo el 9% de los residuos plásticos se recicla. El pasado mes, Bruselas expedientó a España por no haber prohibido ya la venta de bastoncillos para los oídos, cubiertos, platos y pajitas para beber, a lo que obliga una directiva de 2019. El primer paso, de cualquier manera, está en los consumidores.

3. La 'motomami' y el odio ¿Cómo es posible odiar tanto?

Lo que ocurre con Rosalía es un signo de los tiempos: sufre un tremendo aluvión de odiadores. Es una chica joven, desprejuiciada y sin complejos, que triunfa por todo el mundo y que desde que empezó en la música ha sido disruptiva, controvertida y provocadora. No parece que ninguno de esos atributos sean motivos suficientes para sufrir las campañas que se desatan en las redes. Supongo que son personas que proyectan su frustración contra alguien. Hay tanto odio y crueldad que cuesta entender cómo lo soporta esa mujer. No se trata de que te guste o no su música, ni siquiera de entender sus canciones. "Te quiero ride / como bike / hazme tape modo spike" no es literatura comprensible para según qué generaciones. Simplemente es incomprensión por ese fenómeno odiador que, en el caso de la cantante, es especialmente virulento.