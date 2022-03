Parece la exclamación de una familia que ha conseguido librarse del laberinto de cierto almacén de menaje nórdico, o el grito de un grupo de adolescentes que se salva de una derrota en una escape room, pero dichosamente no les hablo de ninguno de los dos casos anteriores. Es la voz unánime, la salmodia firme que oigo cada día en Casa González cuando se pone encima de la barra el tema: este año, al fin, tendremos Semana Santa, casi como siempre la hemos conocido.

Nos tiembla la voz por dentro, porque nos da miedo que nos quiten la ilusión. Pero, lo mismo que la luz de la primavera va creciendo sigilosamente y se cuela por los vericuetos de las espadañas como enhebrándolas para adornar la tarde -cadenetas festivas de mi Septiembre-, va agigantándose en el corazón la certeza de lo que ya estamos dispuestos a vivir. Ya tenemos la ceniza puesta en la frente, y con ella, en breve, las primeras parihuelas en las que esponja la hermosura como el almíbar engorda las torrijas que nos endulzan esta espera triplicada -tres años esperando- y al tercer golpe, parece que al fin "A ésta es".

Lo decimos en Casa González, y en cada rincón de la ciudad recopilamos las pruebas que nos acreditan como pregoneros de ese gozo inefable, propagado a golpe de cincel que talla la piedra dura de una piel encallada a base de sufrimientos. La piel de la ciudad -la del tambor también- padece las consecuencias de lo que nos ha faltado, de lo que no hemos podido vivir. Aquí no hay elección posible. No podemos ni queremos descuentos ni adaptaciones.

Queremos aquello que fue nuestra emoción y nuestra vida, nuestra forma de explicar el mundo -mitología procesionante de antiguos ecos- y de justificar todo aquello que ocurre porque sí, como ocurre el mes de abril y su luna llena. Que no tiemble la voz, Manuel González. Como tú me dices siempre: ¡salimos!