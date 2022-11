San Jerónimo, el monasterio olvidado

Y maltratado. Se hace difícil entender que el Monasterio sevillano de San Jerónimo, cargado de historia, de gran valor patrimonial y principal referente de este humilde barrio de la capital hispalense, haya sufrido tanto a lo largo de su existencia, sobre todo, a partir de las políticas desamortizadoras del siglo XIX con las que inició un declive que le despojó de nobleza e historia, humillándolo hasta el extremo de convertirlo en un cebadero de cerdos, fábrica de vidrio o aparcamiento de marginados. En 1964 fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento Histórico-Artístico, lo que permitió algunas reformas. Tras ser adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla veinte años después, se le añade una nueva estructura arquitectónica que sujeta como puede los seiscientos años de la vida del compañero malherido para convertirse en el Centro Cívico y Cultural del barrio, enarbolando su torre, gemela de la sublime enseña de la Giralda cristiana. Pero no es suficiente.

El emblemático y monumental edificio, ha resistido a los elementos de la naturaleza, pero no puede con la marginación y el olvido al que le somete la Administración. Precisa del cuidado material y humano para su subsistencia. Pero no se lo dan. El pasado 25 de octubre tenían que haberse iniciado las obras de la primera fase de cimentación y afianzamiento de muros, para lo que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y una vez más las tan necesitadas acciones para su rehabilitación y para la revitalización social, cultural y económica del barrio, se demoran al menos hasta primeros de 2023, al parecer por problemas administrativos o de liquidez del Ayuntamiento. Los vecinos del barrio, a pesar de estar castigados por la vida como su deteriorado Convento, en su frustración, afirman no entender los retrasos para su recuperación desde que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital y tras dos años de estudios técnicos, redactase un proyecto para "consolidar y resolver los problemas estructurales que presenta", según indicaba en un comunicado este órgano municipal, tras recibir el aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Artístico.

Los vecinos están indignados, porque necesitan esa infraestructura. Les cuesta comprender el abandono de este Monasterio que, situado junto al río Guadalquivir, en una de las zonas más saludables de la ciudad y a unos pocos kilómetros de la Catedral y del Alcázar, dirigió la historia de uno de los episodios más grandes de España acogiendo a los Reyes Católicos, a su nieto el emperador Carlos o siendo morada de los influyentes frailes jerónimos, quienes desde su inmenso poder también gestionaron el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

Sus envejecidos y desgastados espacios, sin dejar en ningún momento de ser hermosísimos, quieren seguir acogiendo, ser el escenario, como hasta hace dos años, de encuentros culturales y musicales. El barrio de San Jerónimo lo necesita.