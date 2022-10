Sánchez, a la deriva

EL Día de la Fiesta Nacional, durante la recepción del Palacio Real, un antiguo colaborador de Pedro Sánchez confesaba que no “reconocía” al presidente.

El retraso para incorporarse al desfile militar un par de horas antes, más el tono que utilizaba últimamente para atacar de forma inmisericorde al PP y a Feijóo, más la convicción generalizada de que se somete excesivamente a las exigencias de sus socios de Gobierno, sobre todo de Vox, lo han convertido en un personaje que no tiene nada que ver con el que compartió tantas aventuras políticas.

Un presidente, por cierto, que también se incorporó tarde a la recepción una vez que finalizó el besamanos. Junto a otros miembros del Gobierno esperaron en una sala a que los reyes se sumaran a la recepción para hacerlo ellos después… y al menos Sánchez abandonó el Palacio Real antes de que lo hicieran los reyes, cuando el protocolo es claro en ese sentido: los reyes son los últimos en llegar a un acto y los primeros en irse. En España y en cualquier otro lugar, sea rey el Jefe de Estado o presidente de la República.

Pedro Sánchez, más allá del debate que provocan sus decisiones de Gobierno, lleva meses en los que incluso algunos que le defendían por encima de cualquier consideración dicen en privado que lo encuentran arrebatado en el tono, que no atiende a lealtades, castiga a quienes intentan hacerle reflexionar y más allá de que defiende iniciativas absolutamente contrarias a las que ha defendido siempre el PSOE, se le nota disperso, que hace anuncios que rectifica horas o días más tarde, desmiente afirmaciones de sus ministros y provoca un sentimiento de desconcierto entre los afines más que entre los adversarios. Afines a los que preocupa cómo encara el jefe del Gobierno este último año de legislatura.

Hacía tiempo que estos síntomas estaban a la orden del día, pero se agudizaron tras el fiasco del PSOE en las elecciones andaluzas, se agravaron con las predicciones de los sondeos y más todavía cuando diferentes barones regionales han marcado distancias con las políticas fiscales del Gobierno, y no sólo fiscales. Quienes todavía defienden al presidente justifican que precisamente estas circunstancias adversas son las que explican que en ocasiones parezca que navega a la deriva, sin rumbo fijo, moviéndose en función de cómo se presente el clima.

En este caso, el clima político, donde ha aparecido un elemento que ha echado abajo todas sus predicciones de futuro, en el que no aparecía ninguna nube que pusiera en peligro su continuidad en el Gobierno, pues Pablo Casado se había convertido en un enemigo poco feroz. Con Alberto Núñez Feijóo ha surgido una ola que puede echar abajo a Pedro Sánchez. Ola de esperanza del centroderecha respecto a Feijóo a la que se suma el sentimiento de rechazo creciente hacia Pedro Sánchez, no al PSOE. Las consecuencias de ese rechazo echan por tierra el proyecto de futuro del sanchismo. Tan es así que desde hace semanas se han repetido los actos públicos de dirigentes socialistas que han eliminado de los carteles el logo del PSOE. Sánchez resta, no suma.

Iniciativas de ida y vuelta

Con el paso de los días, se nota más que Sánchez defiende posiciones incomprensibles para la mayoría de sus colaboradores. Como pollo sin cabeza, no hay mañana sin anuncio de ayudas y subvenciones de imposible cumplimiento, porque el gasto y la deuda son ya tan desproporcionados que hacen imposible el cumplimiento de esos anuncios. La Comisión Europea le ha dado varios toques de atención y el Tribunal de Cuentas ha pedido a Bruselas mayor control de los fondos españoles. Las promesas, de un tinte claramente electoralista, con vistas a atraer el voto de sectores como los pensionistas o los jóvenes, han sido estudiados del derecho y del revés por economistas y expertos de todos los colores ideológicos, y la mayoría de ellos concluyen que no se pueden llevar a la práctica sin echar por tierra las cuentas del Estado.

Preocupan también las iniciativas internacionales que se toman sin analizar sus consecuencias. La más sonada fue “regalar” a Marruecos el apoyo a su posición respecto al Sahara, lo que nunca había hecho ningún Gobierno español y que, como era previsible, tuvo consecuencias graves para las relaciones con Argelia, el principal suministrador de gas de España y que prácticamente ha roto relaciones diplomáticas con nuestro país por avalar la marroquización de la antigua colonia española. Iniciativa además que no ha supuesto algo que esperaba España, más allá de la cooperación en la lucha contra el terrorismo y en el control de la inmigración ilegal: que el rey de Marruecos y su Gobierno abortaran los escarceos de políticos de Marruecos, algunos de ellos cercanos al rey, sobre la españolidad de Ceuta y Melilla.

No lo han hecho, y días atrás un alto cargo del ministerio de Asuntos Exteriores envió una carta a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la que se refería a Melilla como “un presidio ocupado”. Protestó España y el alto cargo marroquí se apresuró a matizar el contenido de la nota, pero fue sólo una matización, no una rectificación.

Tampoco se ha comprendido estas últimas horas que España se descolgara de la decisión de la mayor parte de los países de la OTAN de sumarse a un escudo antimisiles. Una posición controvertida, porque se ha tomado precisamente cuando Rusia ataca con misiles, de forma masiva e indiscriminada, a territorio ucraniano, y Zelenski ha pedido ayuda para que le envíen misiles antimisiles con los que contrarrestar los ataques rusos.

En el terreno interno, un asunto de gran alcance, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Consejo decidió presentar su dimisión para promover la renovación urgente y el primer gesto de Sánchez fue convocar de inmediato a Núñez Feijóo. Aparentemente consiguieron acercar posiciones, sin nombres, pero con la aceptación por parte del Gobierno de que analizaría la exigencia del PP de que el acuerdo sobre la renovación estuviera acompañada del compromiso del Ejecutivo de que en un plazo máximo de seis meses se abriría el proceso legislativo para abordar, por consenso, la modificación del método de elección de los miembros del CGPJ. Se anunció el lunes, y a media mañana del miércoles, durante la recepción del Palacio Real, Sánchez dijo a un grupo de periodistas que no se modificarían las normas y volvió a acusar al PP de bloqueo.

Yolanda Díaz

Es imposible saber qué decisiones del Ejecutivo son definitivas, creíbles. Las últimas noticias apuntan a que el ministro Bolaños y el vicesecretario del PP González Pons tienen muy avanzadas sus negociaciones, que llevan en secreto. Sin embargo, ni siquiera en el caso de que lleguen a un acuerdo, habrá garantías de que se cumplan: Sánchez se puede despertar al día siguiente de que se anuncie un acuerdo y ordenar que se revoque.

Tampoco sabe cómo son sus relaciones con la vicepresidenta segunda. Hay días en los que su relación con Yolanda Díaz parece consolidada y otros en los que apenas se dirigen la palabra. ¿La utiliza para dar un toque de atención a Podemos, muy lejos de aceptar las maniobras de Díaz para crear su propio espacio? ¿Pretende Sánchez ayudar a Yolanda Díaz para que cree su plataforma con una base sólida y garantizarse así unos escaños? Podemos está en caída libre y Díaz podría captar parte de sus antiguos votantes.

Imposible adivinar qué pasa en la cabeza del presidente del Gobierno. Excepto que se trata de una cabeza falta de orden y concierto.

Como decía el mencionado ex colaborador, es difícil “reconocer” hoy al Pedro Sánchez que ganó las elecciones hace tres años.