Sánchez y el sol por Antequera

Salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera", debió decir para sí mismo el presidente Pedro Sánchez mientras se retrataba en la Casa Blanca junto a su grotesco homólogo Donald Trump y sus respectivas consortes. Al parecer, la popular frase la pronunció un joven escoltado por dos leones en el campamento de los Reyes Católicos próximo a Granada, aunque algún cronista con chilaba se la atribuye a El Zagal, penúltimo rey nazarí, cuando las tropas cristianas avanzaban en la reconquista de la tierra que los árabes habían ocupado durante casi ocho siglos. A Sánchez, por su obcecada osadía, le casa más El Zagal, aunque es probable que, dada su especialidad en tesis trucadas de ciencias, desconozca que el también llamado Mohamed XIII terminó por declararse vasallo de Isabel y Fernando y acabó sus días en África, encarcelado por el rey de Fez, quien ordenó que lo cegasen.

No quiera Dios que el arriscado Pedro Sánchez tenga un mal sino, no, pero tampoco que, ciego de falso poder e hipotecado por sus socios anticonstitucionalistas, prolongue por más tiempo la debacle institucional y el impasse territorial, social y económico que vive España, del que el PP, ahora en la oposición, tampoco es inocente. Salvo algún que otro medio amancebado en la trufada izquierda que, de manera coyuntural, encabeza el actual PSOE, todo el espectro mediático se hace eco, con mayor o menor intensidad crítica, de los avatares que a diario descomponen la acción y la figura de un Ejecutivo que para muchos arribó entre salvas y, sólo tres meses después, se despluma como el gallo de Morón.

Nada garantiza que el adelanto electoral obre como el bálsamo de Fierabrás, pero la petición es cada vez más sólida y nutrida y en ella se incluyen veteranos -y asustados- ex dirigentes socialistas en Ferraz y en La Moncloa.

A la cascada de promesas, rectificaciones y graves desconexiones gubernamentales se añade la forzada dimisión de dos ministros, el controvertido doctorado del presidente y la filtración de unas cintas grabadas por el siniestro ex comisario Villarejo, encarcelado por corrupción, que delatan, además del muy amigable trato que mantenía con relevantes autoridades judiciales, las mentiras y burda verborrea de la todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuya escasa musculatura para el cargo ya quedó patente cuando se pronunció sobre la defensa del juez Llarena en Bélgica.

El hecho de que la información proceda de las cloacas no exime de responsabilidad a la titular de un departamento intrincado y expuesto, en el que no se condona ninguna torpe o falsa licencia, así sea de caza menor, caso del ex ministro Bermejo. Al menos hasta ahora.

Dolores Delgado ha dicho que no dimite. Y lo ha refrendado Pedro Sánchez desde las américas. Presidencia no admite más renuncias. El síncope del Gobierno es tan insólito como la última encuesta del CIS, cocinada por el sanchista José Félix Tezanos con segadores de Carolina, el pimiento más picante del mundo.