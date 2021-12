Segunda Navidad bajo el Covid

Según la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, llevada a cabo a mediado del mes de noviembre, este año los españoles teníamos intenciones de vivir la Navidad con la misma intensidad y alegría que en los años prepandemia. El 81% de la población tenía planificado quedar a cenar con familiares y amigos no convivientes, frente al 42% del año anterior. Pero en pocos días las cosas han cambiado radicalmente: ¡hay más Covid que nunca! Y ahí andamos muchos, dudando incluso hasta hoy mismo, día de la Nochebuena, si reunirnos o no reunirnos.

Habíamos recuperado cierta normalidad en nuestras salidas. Ir de tiendas y a mercadillos, visitar museos o ir a conciertos, asistir al encendido de las luces de Navidad, apuntarnos a celebraciones de todo tipo… volvían a ser ocupaciones habituales por estas fechas. También habían vuelto los viajes, que deseamos más que nunca. La encuesta refleja cómo los porcentajes de intención de llevar a cabo estas actividades ya estaban próximos a los de 2019. Pero otra vez nos vemos obligados a echar el freno, con la sensación de estar viviendo el día de la marmota.

Y está por ver cuán lejana se queda esta encuesta de la realidad en lo que se refiere a la intención de gasto. Una cuarta parte de los encuestados declararon que en la Navidad 2021 pensaban gastar más que el año pasado, año en el que la incertidumbre reinante y la grave situación sanitaria provocó una fuerte propensión al ahorro. Según la OCU serán unos 641 euros de media los que terminemos desembolsando por persona.

Más de la mitad de ese dinero iría destinado a la compra de regalos, acrecentándose la tendencia que ya traíamos antes de la pandemia y que se ha acelerado e intensificado con ella: acudir a internet. Así, tres de cada cuatro encuestados recurrirá en mayor o menor medida a las compras online, un 16% lo compra ya todo por Internet, y sólo un 13% exclusivamente en tiendas físicas. La lotería se lleva una buena parte, unos 61 euros por persona. Y el resto, en viajes, comidas y fiestas con compañeros, amigos o familiares.

En otros países, ómicron ya ha frustrado las esperanzas de comerciantes y hosteleros de cosechar un buen diciembre. The Guardian recoge que en el Reino Unido se quejan de un "encierro sigiloso", porque, aunque no se ha decretado el cierre de nada, es el resultado de la invitación desde el gobierno a socializar al mínimo. De hecho, ya se están anunciando allí ayudas para estos sectores. Del director de la OMS, Tedros Adhanom, dada la gravedad de la situación, recibimos un mensaje apocalíptico: "Es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana, que celebrar hoy y estar de luto mañana".

La situación en Andalucía, por el momento, no es dramática. En esta ola, mejor no estar atentos al número de positivos, que está desbocado. Lo relevante, como bien dice el Consejero Jesús Aguirre, será la evolución de la presión asistencial. The Economist recogía ayer las conclusiones de varios estudios médicos solventes que apuntan a que son casos menos graves, pero que la enorme cantidad de ellos aún puede provocar que colapsen los hospitales. Se impone la prudencia. ¡Salud y Feliz Navidad a todos!