Semana Santa enferma

La Semana Santa está enferma de sí misma, enferma de los que quieren regularla y de los que quieren despojarla de regulación, enferma de medidas cuantitativas en analíticas nocivas que no sirven para diagnosticar su mal. Todos quieren su restablecimiento en la misma medida que no quieren que vuelva a ser precisamente igual que era. Tancredistas cofradieros y revolucionarios semanasanteros sacan sus dedos acusadores y los introducen en esa llaga que asoma en el costado de esta celebración, tomasistas incrédulos de soluciones ajenas que manosean las cofradías hasta hacer que salten sus costuras. Sobran protagonismos y orgullos, falta la humildad necesaria para conocerse y reconocerse, se juntan hambre y ganas de comer. Todo vuelve, nada nuevo encontramos en esta tesitura que no se viviera ya tiempo ha.

La Semana Santa necesita esencialidad, compromiso, mesura, paciencia, coherencia... y volverá a su autenticidad. La Semana Santa necesita un voto, un juramento sagrado que la devuelva a su ser, para que los siglos la sigan cobijando bajo este bendito cielo sevillano. Sobran protagonismos y faltan protagonistas, se necesitan rehabilitadores y no creadores porque ya todo está inventado.