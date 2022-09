Serenidad en tiempos de turbulencia

En ocasiones la manifestación de un fenómeno económico se produce bastante tiempo después del hecho que lo ha causado, de modo que su relación no se percibe con claridad y esto lleva a querer explicar el fenómeno atendiendo a otros hechos más recientes, especialmente a aquellos con los que se pueda establecer alguna conexión más inmediata. Esto es lo que ha estado sucediendo con la inflación –el fenómeno– y sus causas explicativas. Entre éstas y hasta hace poco tiempo se incluían casi de forma exclusiva los aumentos de costes derivados de limitaciones de suministro; una recuperación pospandemia de la demanda más rápida de lo esperado (en algunas economías de importancia); el desembalse del dinero no gastado durante la pandemia y, naturalmente, el aumento de los precios del crudo y del gas natural cuyos efectos se hacen notar en todos los costes de producción.

Basar la inflación en estas causas tenía como consecuencia inmediata la de suponerle una naturaleza pasajera. Es decir, que en cuanto se normalizasen los suministros y los precios de la energía regresasen a niveles "normales", la inflación se reduciría por sí sola y, por tanto, sólo había que evitar que se enquistase en la economía, conteniendo las subidas de precios –los del trabajo asalariado, por ejemplo– que la realimentarían. Algunos dirigentes políticos cuyo pensamiento económico es bastante pintoresco, también han propuesto limitaciones forzosas del precio de algunos bienes, obviando que sería condición necesaria encontrar a quienes estuvieran dispuestos a producir y a vender a ese precio limitado, lo cual no suele suceder.

Es innegable que las expectativas sobre aumentos futuros de precios pueden llevar a que algunos actores económicos trasladen a sus precios no sólo los aumentos de sus costes ya habidos, sino que anticipen los que creen que se van a producir en el futuro, con lo cual contribuyen a hacer realidad sus expectativas. Y también es innegable que no pocos caen en la tentación de tratar de aprovechar el "curso del río Pisuerga" con aumentos de precios que nada tienen que ver con la variación de sus costes de producción. Pero será la libertad de competencia entre agentes económicos lo que contrarreste los efectos de estos comportamientos, por eso hay que protegerla y no hay que sugerir concertaciones de precios.

Pero el problema al que nos enfrentamos tiene unas causas mucho más profundas. La inflación es un fenómeno monetario y no una mera subida del precio de algunos bienes. Durante años hemos estado alimentándola sin que quisiéramos percibirla: los precios de los bienes de consumo no se elevaban, pero sí lo hacían los precios de los activos: los de las acciones o los de la vivienda, por ejemplo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues considerando normal lo que era anormal: tipos de interés cero o incluso negativos, como si el paso del tiempo no tuviese importancia o como si no existiese coste de oportunidad entre las alternativas de empleo del dinero. Tan normal se consideraba esto que nuestro gobierno propuso elevar los impuestos a las entidades financieras en razón de los beneficios, se supone que anormales, que iban a obtener debido a la subida de tipos de interés. Además, las autoridades monetarias de ambos lados del Atlántico han facilitado una ingente cantidad de dinero, prácticamente sin coste, con la finalidad de estimular el decaído ritmo de crecimiento económico. Pero el problema es que este dinero no se ha podido traducir en proyectos de inversión con capacidad de contribuir significativamente y en un plazo razonable al crecimiento económico. Y una de las pruebas es, precisamente, la generalizada sobrevaloración y consecuente aportación de recursos financieros a ideas y proyectos empresariales incipientes, antes de que hayan demostrado su viabilidad o su éxito en el mercado. Como digo, esto demuestra abundancia de dinero y escasez de proyectos razonables en los que invertirlo.

¿Por qué ha sucedido esto? Pues principalmente porque las autoridades monetarias trataban de combatir la tendencia a la deflación; es decir, a una reducción generalizada de los precios de los bienes de consumo, que venía explicada por el abaratamiento progresivo de algunas producciones y por el bajo precio de la energía. Cabe recordar que el objetivo era alcanzar una tasa de inflación del orden del 2% anual (aumentándola, claro) y esto no se lograba ni con facilidades monetarias ni con tipos de interés nulos o negativos. Pero ahora el genio ha salido de la botella, se ha desencadenado y su intención no es la de premiarnos con algunos obsequios. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que están haciendo la mayor parte de los bancos centrales: elevar los tipos de interés, aún a sabiendas de que esto provocará una contracción en las economías correspondientes. El más reciente en hacerlo ha sido el de Suiza, hace apenas unos días, y el que todavía no lo ha hecho es el de Japón ya que su tasa de inflación es muy baja: un 3% interanual en agosto de este año, y el principal problema es contener la depreciación del yen. La lección aprendida durante el período inflacionario de la década de los 70 y principios de los 80 fue precisamente la de que retrasar decisiones muy impopulares tuvo consecuencias muy severas y que adoptarlas tardíamente amplió el daño.

No a todos los colectivos sociales impacta de igual manera un aumento de los precios; ya sea porque tengan capacidad de trasladar ese impacto; ya sea porque sus pautas de consumo o su estructura de gastos les hacen menos sensibles; o ya sea porque su renta real les permita transitar por esta etapa sin inconvenientes insuperables. Por eso tiene todo el sentido que los gobiernos desplieguen medidas de compensación –tal como ha hecho el gobierno de Alemania, por ejemplo– pero éstas han de aplicarse con una gran discriminación. Es imposible compensar la pérdida de renta real de toda la sociedad y no se puede exigir que el gobierno "devuelva" la recaudación extraordinaria que obtenga gracias a la inflación; entre otras razones porque hemos de asumir que se está encareciendo el servicio de la deuda pública. No discriminar, como se ha hecho en el caso de los combustibles para el automóvil, significa introducir inequidad, porque no es lo mismo la utilización de un vehículo como herramienta de trabajo o medio de desplazamiento insustituible que una utilización esporádica, recreativa e incluso prescindible. No tendría sentido deflactar todos los tramos del IRPF, por eso hay que actuar sólo en los tramos de menores ingresos (mientras la inflación no se dispare mucho más todavía). Y, desde luego, no hay que caer en la tentación de abolir las reglas de estabilidad presupuestaria, como ya se comienza a oír, porque esto sí que nos conduciría a un desastre. Creo que es obligación del gobierno explicar la realidad y evitar el señalamiento de malandrines; dar ejemplo en sus decisiones de gasto y, sobre todo, actuar con serenidad y no con ocurrencias en este tiempo de turbulencia. Lo malo es que ya nos toca una nueva tanda de elecciones…