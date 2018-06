Sevilla no es una isla

He pasado unos días en Ibiza de visita familiar. Iba un tanto preocupado por las noticias de los medios de comunicación sobre aglomeraciones turísticas, altos alquileres y escasez de profesionales. Por el desequilibrio entre ingresos y los gastos necesarios para sobrevivir. Y algunas otras razones como el conocimiento de la lengua local para prosperar en la administración. Y las sensaciones que he tenido son de una calidad de vida alta. Los servicios urbanos, como la limpieza de las calles y otros, más que aceptables. La reciente peatonalización del paseo Vara de Rey está bien resuelta y con las terrazas y veladores muy bien ordenados para hacer grata la estancia. Buenos salarios me cuentan. Un buen lugar en suma para vivir. También las familias. Visitamos el mercado de abastos, siempre un indicativo de costumbres y nivel de vida. No es grande, pero con productos de alta calidad, muchos de ellos del propio entorno de la isla y el resto bien seleccionados como por ejemplo chacina y jamones de Guijuelo y los Pedroches. Aunque también es verdad que todo es un poco más caro que en la península, pero con calidad. Las zonas con más presencia de turistas están localizadas en el espacio y en el tiempo y los ibicencos ya se las manejan para esquivarlas. Aunque ya me han comentado que en agosto hay más gente. Y por lo que he podido apreciar en cuatro conversaciones a vuela pluma, los oriundos de la isla son conscientes de que algunas de las molestias que el turismo da se compensan sobradamente por el nivel de vida de una pequeña isla de cuarenta kilómetros de largo (poco más que de Sevilla a Carmona) y veinte de ancho. Sin el desarrollo turístico de los años setenta y siguientes, Ibiza sería poco más que una islita anclada en el Mediterráneo, dedicada a la agricultura, pequeña ganadería, la pesca de bajura y las salinas.

La otra cara de la moneda es que faltan médicos, policías, funcionarios de justicia y también electricistas y técnicos de aire acondicionado entre otros. Y los temporeros de verano no tienen bien resuelto el alojamiento. El gran problema creado por el alquiler turístico, que ha copado la casi totalidad de viviendas disponibles en otro tiempo para familias o trabajadores, no es exclusivo de la isla, pero se agudiza por esa misma condición insular. Claro que no es consecuencia de la masificación turística, que llegó hace mucho, sino de los propietarios de pisos, que han visto la oportunidad de multiplicar sus ingresos. Y habrá que regular los abusos, aunque como se ha demostrado aquí mismo en Baleares no resulta tan fácil.

Inevitablemente se nos ocurren comparaciones con Sevilla, por la cuestión turística que tanto debatimos, aunque cuantitativamente no tiene nada que ver. Ni remotamente. La ciudad de Ibiza tiene unos cincuenta mil habitantes cuando solamente la Universidad de Sevilla tiene más de 65.000 estudiantes. Y además Sevilla tiene a su favor que no es una pequeña isla. Pero parece que hemos olvidado la calma y sosiego de vida que muchos vienen buscando y algunos encuentran en Ibiza.