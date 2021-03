Siempre del Puente a la Alameda

DOLOROSAMENTE, sin que nos estemos gustando hemos de iniciar una faena muy parecida a la del bisiesto que nos cambió la vida. Amanece uno de los días más grandes del año en una Sevilla que vuelve a abdicar de su condición de Jerusalén por siete días. La pandemia no ceja y otro año más se quedan los pasos en sus templos, por lo que hay que recurrir a la virtualidad de una ficción que ya nos saca de quicio y así damos a luz este serial que lleva el título de Soñando despiertos en el que contaremos lo que debió ser y no fue.

Ya no tiene sentido la vieja disyuntiva que era irse a Triana con la Estrella o meterse en el intimismo de Sor Ángela para acompañar a la Amargura en su regreso a casa. Era y esperemos que vuelva a ser la disyuntiva más complicada para el cierre de un día memorable en el calendario festivo de la ciudad. Domingo de Ramos en Sevilla, quien no estrena no tiene mano, clamor en el primer acto de la mayor ópera urbana de Occidente y el pase de la firma siempre fue elegir entre el Puente y la Alameda sin prisas, pero sin pausas, como en la inolvidable canción de Chabuca Granda que tan primorosamente bordaba María Dolores Pradera.

Y resulta que la elección resulta complicada, pues se trataba de rematar un día que había empezado bajo la floresta de los Montpensier junto a la blancura de la Virgen de la Paz. Qué ilusión adentrarse en el Porvenir para inaugurar la fiesta principal de esta Sevilla de calendario lúdico tan repleto. Espectáculo inenarrable de ilusión y globos en las manos de la inmensa grey infantil que llena el gran parque de Sevilla.

Y del parque se pasa a coger sitio en la Alicantina para ver bien a Zaqueo en la palmera y a Jesús montado en la burra bajando por la rampa con el sol cenital dándole en la cara camino de Cuna. La Borriquita, esa ilusión del niño sevillano que hace su debut de nazareno y que comparte con la de los padres que ven cómo el tiempo pone las cosas en su sitio y a los hijos donde un día estuvieron sus progenitores. La Borriquita es la señal de que ya no vuelta atrás y cuando la vemos irse por Cuna empieza la nostalgia sin solución posible.

A esa hora ya estaría la de la Paz al contraluz del Arco del Postigo, se prepararía el cortejo de Jesús Despojado salir a la luz de Molviedro y por Sevilla la Roja todo estaría moviéndose al compás que marca la Hiniesta. San Julián está radiante cuando el azul cielo de las túnicas llena de un cromatismo sin igual camino de su salida natural por Anchalaferia. Es una apoteosis que sólo será el preludio de la culminación en la vuelta.

A esa hora se nos va a venir encima una catarata de nostalgia. La Cena viene por los Terceros y cuando la Virgen del Subterráneo, emboque Gerona, el recuerdo de un vozarrón sensibilísimo nos parará los pulsos. Diez años ya de que ese trueno cantor que era Pepe Peregil lo ve todo desde los palcos del Cielo. Cómo se gustaba el tabernero más artista que imaginarse pueda agarrado a la baranda de un balcón del Rinconcillo. Nueve años hizo el 27 de enero que nos abandonaba y, claro, por Gerona no cabe más para la pena. De allí se pasaría a ver cómo desde San Roque viene Gracia y Esperanza por las Setas, luciéndose en su paso por esa especie de palcos que el pueblo hace suyo. Es, era, en ese punto de la Encarnación donde se venía arriba el concepto bulla que nadie sabe si volveremos a vivir algún otro día. La bulla en estado puro, mareas humanas queriendo moverse a su antojo y que eran la confirmación de cómo el sevillano sabe moverse contracorriente en esos momentos.

Y ya debe haber cruzado el puente la Virgen de la Estrella bajo los altos cielos de la tarde más soñada. Pero es que la Amargura ya debe estar enfilando Conde de Torrejón y por ahí surge la duda del principio, ¿nos vamos al Puente o nos aceramos a la Alameda? Bendita disyuntiva, pero pensemos en que el Cristo del Amor está presto a descender por la rampa y eso no se lo puede perder. ¿Cómo muere Cristo a esa hora del anochecer saliendo al aire puro del Salvador?

Y cuando esto esté pasando resulta resulta que no ha echo más que empezar. Son tantas las llamadas que no sabe uno dónde acudir. Encima, la duda para cuando el gallo esté a punto de cantar, esa de dónde ir si a Triana o a San Juan de la Palma. Y cómo no volver con la Paz por el Parque, con la Cena por San Pedro o con la Hiniesta por Hiniesta y la Moravia, o esperar un poco para extasiarse con el Cristo del Amor ya muerto por Placentines mientras la Giralda lo ve irse.

Triana es una fiesta en torno a la Estrella, saetas en el Altozano que suenan a gloria, como suenan celestiales las voces blancas de las hijas de Sor Ángela cuando la Amargura echa los zancos a tierra para que las monjitas hagan el resto. Se lanzará un a hipotética moneda y lo mismo si sale Puente si es Alameda, siempre caerá de cara, como si nos diesen a escoger entre una soleá y una bulería, qué más da con tal de que se cante por derecho. Todo eso, y mucho más, nos perdemos un año más y el drama es que será también un año menos, qué tristeza, cómo duele el alma...