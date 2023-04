El 29 de marzo en el programa de TV3 Està passant parodiaron a una de las repulsivas independentistas fugadas, Clara Ponsatí, de la que bromearon sobre su detención de pantomima. Recibieron su ración de críticas. Fuego amigo. Qué mejor que demostrar la pureza de raza aria lingüística que marcharse a otra parte, a provocar a los "fachas andaluces" con la Virgen del Rocío. No, no es humor por mucho que insistan sus defensores. Es ganas de buscar bronca, que es lo que han conseguido con todo éxito. Lo de la productora Minoría Absoluta en la autonómica catalana es editorialismo, ideología en forma de caricatura. Ya tenían en la recámara la respuesta: la Iglesia es una secta de pederastas y todo aquel que no les diga sí es facha. Con la cartera bienllena, ya que son los mamporreros del separatismo y custodiadores de toda su intolerancia y menosprecio, es fácil responder con más soberbia, violencia y provocación. Era de esperar.

Lo de Polònia y Está passant son los italianos de Ay, Carmela. Los bufones de las ceremonias de exaltación, donde hay que mantener la moral alta de las tropas. Por eso tienen que fabricar resquemores, victimismos y jalear a sus ejércitos de extremistas en las redes. No le hacen un favor a Cataluña. A ellos no les importa, les viene bien la crispación. Les sube el caché ante jefes sin criterio.

A Toni Soler no le da la vida con sus programas de marionetas en TV3 pero estará intentando colar a precio de oros imágenes coloreadas del No-Do a RTVE con documentales que ya han hecho para DMax. A Pérez Tornero le sacaron un millón de euros por cosas que ya habían producido. Y ya habíamos visto. España, un negoci.

El independentismo catalán en verdad es una telecomedia, pero no hace ni pizca de gracia. Por eso no es un humor cuando provocan a los andaluces e insisten en el insulto. Tiene que estar el clima político muy complicado en Cataluña cuando tienen que bajar al Sur a hacer méritos. Soler y Jair Domínguez son unos pobres que sólo tienen mucho dinero y mucha malaje.