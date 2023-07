Sesudos comunicadores y no sólo la infantería del tremendo aparato hagiográfico del Real Madrid no salen de Kilian Mbappé. Están haciendo el verano con el talentoso pied noir y con su madre, una mujer tan experta en negocios futbolísticos que hasta podría echarle la pata al omnímodo Jorge Mendes. Y en esa tarea, el aparato propagandístico del Realísimo tiene otro personaje en la diana, el catarí Nasser Al-Khelaifi.

SESUDOS comunicadores y no sólo la infantería del tremendo aparato hagiográfico del Real Madrid no salen de Kylian Mbappé. Están haciendo el verano con el talentoso pied noir y con su madre, una mujer tan experta en negocios futbolísticos que hasta podría echarle la pata al omnímodo Jorge Mendes. Y en esa tarea, el aparato propagandístico del Realísimo tiene otro personaje en la diana, el qatarí Nasser Al-Khelaifi.

El hombre lucha con todas sus armas para ganar la Champions y para esa empresa ve a Mbappé como pieza indispensable. Y, claro, se defiende con todo su armamento de los ataques exógenos, siendo el del Real Madrid el más temible. Bueno, pues el batallón de propagandistas merengues monta en cólera por ese legítimo deseo del qatarí y lo asaetean desde todos los flancos. Es más, hasta acusan al dueño del PSG de acosar con malas artes al futbolista para retenerlo.

Pero en todo esto hay algo que supera en gravedad a todo lo que le rodea. Son las cifras que se barajan, tanto para retenerlo como para ficharlo. Cifras indudablemente indecentes y que aceleran la inflación que un día hará reventar la burbuja en que se está sumiendo el fútbol profesional en general y el de élite en particular. Cifras que hasta da vergüenza airearlas y que contribuyen a desvirtuar las competiciones más aún de lo que ya están, conque a ver cómo acaba esto.

Cómo serán las cifras que no hay un solo club Estado que se haya decidido a competir con el Madrid en este asunto. Ni siquiera desde la Premier se ha osado entrar en este pulso de altas finanzas, lo que da idea del poderío económico del club de Florentino Pérez. Quién sabe cómo acabará este culebrón que cuenta ya con tres veranos de vida y que, según los habituales, puede vivir en éste su final. ¿Final de novela rosa? Si no es así nadie podrá decir que no se hizo cuanto se pudo.