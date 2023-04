La Feria se acaba, bruja temporera. -No te confundas, plumilla", que yo no soy fija discontinua. Como sé que te gustan -¿qué no sé de ti?- los asuntos retóricos, la denominación de ese estado laboral es un oxímoron de libro: dos palabras de significado opuesto, fijo y discontinuo, que se combinan en una misma estructura sintáctica para crear un sentido nuevo: fijo discontinuo, la situación laboral que es más lo segundo que lo primero, aunque en ambos casos se trate de condiciones adjetivas y no sustantivas. Ya se sabe que poner nombre preciso a las cosas importa, si bien muchas veces prima la ambigüedad, cuando no el eufemismo, y entonces las cosas pueden tener un sentido y el contrario, o no se sabe, en fin, qué sentido tienen.

-Qué buen ejemplo, con tan didáctica explicación, bruja maestra. Hasta se me quitan las ganas de preguntarte si, entonces, eres bruja autónoma, ya que prefiero la lengua a las condiciones laborales.

-No, no soy autónoma y estás mentando ruina porque un inspector se pasó ayer por mi atracción, cuando yo no estaba, y le pidió papeles a los dos animadores que asustan y juegan con los que suben al tren y a un mecánico que se encarga de su circulación y mantenimiento. Como fueron remisos en dar detalles, el acta de inspección me obliga a aportar los contratos con detalle de las jornadas, horarios y condiciones salariales, además del plan de prevención de riesgos laborales, que tampoco falte.

-No me digas, como con la comparación popular, que tienes menos papeles que una liebre.

-Me cuesta hacerme a las ortodoxias mundanas, escribidor, y despaché esos asuntos con una gestoría de pocos escrúpulos. Confiaba, además, en confundir al inspector si me hacía una visita, puesto que en el catálogo de conjuros tengo algunos a propósito, pero el poder -no diré el don- de la ubicuidad todavía no me lo ha atribuido Satanás.

-Pues vaya fin de Feria, bruja atribulada, con lo crecidos que ya estaban los gastos y las apreturas en los bolsillos para darse una vuelta por la calle del Infierno.

-Algún remedio encontraré, gacetillero de ocasión, en el nutrido y perverso gabinete de Satanás. Pero, dime, ¿no me echas ya de menos o es que este año vas de sobrado?

-Ay, bruja de mis desvelos, que me lo tenía guardado: Tiempo detente. No se puede decir mejor: "Tiempo, detente, / que es tan grande el consuelo / que mi alma siente… / ¡Que duren mis anhelos / eternamente!".

-¿Lo dices por la Feria o por mí?

-Quiero pensar que la pregunta es uno de esos pellizcos cómplices con los que te gusta picarme.

-Sí, tiene algo de eso, pero quería confirmar, plumilla rendido, si yo era el consuelo de tu alma y la eterna razón de tus anhelos, que no estoy acostumbrada a tan mayúscula condición. Todo lo más a ese que algunos tienen como un mito del amor romántico: el de las discusiones, por el que los que se pelean se desean.

-No, bruja sobrada -tú sí que lo estás-, sino que anoche, en un paseo por Los Remedios, abrumado por la despedida, reconocí mi estado en algunas de las colgaduras que recuerdan sevillanas universales. -Anda, aplícate esto y confía: El amor es un viento, que igual viene que va.

-No te vayas todavía, no te vayas, por favor.