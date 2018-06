Tiempo de impuestos

Los últimos días para liquidar el impuesto sobre la renta invitan siempre a reflexionar sobre los impuestos, porque no se han convertido en una rutina, sino que estamos en medio de un debate para ver cómo aumentan los ingresos públicos. Precisamente ahora se cumplen 40 años desde que se creó -de la mano del profesor Enrique Fuentes Quintana- ese racimo de impuestos que forman el de la renta de personas físicas.

En España, los impuestos directos sobre las personas son aproximadamente el 20% del total; no son elevados, pero sí si se consideran las cotizaciones sociales, que son más del 30%. La recaudación sobre bienes y servicios es algo más del 20%, y baja en relación a Europa. Los impuestos sobre empresas y sobre la propiedad no llegan cada uno al 10%, y el resto de impuestos completa el cien por cien. Los gastos son simples, pues las pensiones y gastos sociales con un 39% del total, sanidad, 14%, educación, 10%, y gastos de seguridad y defensa, 7%, predeterminan el 70% de todo lo que se gasta.

Las nuevas ideas sobre imposición podemos sintetizarlas así. Primero, no creo que sea bueno agobiar a las clases medias altas de renta, porque un sueldo de 200.000 euros, por ejemplo, no es fruto de un privilegio, sino generalmente de un esfuerzo. Es más, la acumulación de riqueza por renta -sobre todo si no es heredada- no tendría que afectar al bienestar del resto, y es un estímulo; añadiría, que para rentas elevadas, acumuladas, depende del camino que tomen o no hacia la inversión productiva y el empleo. Segundo, hay que procurar gravar lo malo, no lo bueno; no es igual gravar flujos financieros en movimientos especulativos, que la actividad bancaria que se dirige al crédito; igual ocurre con el ahorro a largo plazo. Tercero, la Unión Europea necesita compensar con ingresos los que pierde con la salida de Reino Unido, y ha planteado desde un impuesto europeo propio sobre la empresa, a una participación en los impuestos nacionales sobre emisiones contaminantes, y un reparto de los beneficios del Banco Central Europeo, que van a los bancos nacionales.

Punto y aparte son los impuestos para reducir consumos, y uno de los más polémicos es para luchar contra la obesidad, que va en aumento y afecta al 45% de la población en Estados Unidos, y aunque sólo es el 20% en España, venimos de un 10 hace sólo unos años. El impuesto sobre bebidas con alto contenido energético se justifica porque el consumo total de energía es la principal explicación del aumento de la obesidad. También las tasas sobre espectáculos y celebraciones de todo tipo ayudarán a cubrir los elevados costes de seguridad y otros. Cuando se entra en detalle surgen paradojas, como en Australia donde la ensalada preparada no lleva impuestos, pero claro una ensalada es cualquier cosa, y puede contener ingredientes que no se consideren tan "sanos".

No me atrevo a repetir eso tan manido de que "no hay nada seguro, excepto la muerte y los impuestos", pero es verdad que los impuestos pueden ayudar a logar una vida sana, a atender a nuestra salud y bienestar, y hacer que la vida sea para algunos un poco más agradable.