Tierra de Sobera (con permiso de Pantoja)

Que Jorge Javier Vázquez tenga una actitud algo soberbia y salidas de tono con los concursantes de los reality show que presenta es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero hasta ahora esto no pasaba con Jordi González y Lara Álvarez. En esta edición de Supervivientes González los domingos en los debates y Álvarez desde la isla, están sacando su lado más enfadado. Se muestran serios con los participantes, se enfadan con ellos y muestran cero empatía. Quizá sea porque no empatizan con el casting o por el cansancio de un trabajo que ya se repite durante años.

Menos mal que ha llegado Carlos Sobera para marcar la diferencia cada martes en Tierra de nadie. Si siempre se habla de que Jesús Vázquez es el presentador talismán de Mediaset, Sobera no se queda atrás. Al principio resultó extraño que fuera el elegido para presentar una gala semanal de Supervivientes. Pero menudo acierto. Sobera, el rey de los concursos de preguntas y respuestas en la televisión de nuestro país, lo mismo se atreve con un reality, que con un dating show, que con un Sorpresa Sorpresa. Y todo lo hace bien. O mejor dicho, todo lo hace con la actitud necesaria. Puedes ser el mejor en algo que si la actitud no acompaña, el resultado no será el mejor. Y Sobera demuestra que está por encima de esto cada martes en cada gala de Supervivientes que presenta.

Lo mejor que tiene es su educación y saber estar. No es fácil moderar un debate de este programa. En primer lugar porque en plató se encuentran muchos colaboradores que conocen a la perfección la mecánica de estos formatos y todos quieren tener su momento de gloria. Y por otro lado porque tener que conectar continuamente con Honduras tampoco facilita la tarea. Ante todo esto Carlos Sobera no pierde la calma. Se ha adaptado enseguida. Trata con el mismo respeto a compañeros, colaboradores y concursantes. Muestra la empatía necesaria con los participantes que a Jorge Javier Vázquez le falta y que Jordi González está perdiendo. Intenta que todos los colaboradores que se encuentran en plató tengan su minuto para opinar. Y cuando tiene que echar la bronca a alguien lo hace con respeto y tranquilidad, algo que le da más autoridad si cabe. Con permiso de Pantoja, Carlos se ha convertido en el gran fichaje de esta edición del concurso. Siempre resulta complicado pensar quién sería un buen sustituto de Mercedes Milá en Gran Hermano. Entre los pocos nombres que se vienen la mente al plantear esta cuestión, entre los que aparecen Lara Álvarez o Luján Argüelles, se ha colado el de Carlos Sobera.