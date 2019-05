Turismo de Feria

El tren de la bruja

ME han dicho, mala bruja, y no revelaré mis fuentes, que te ha faltado poco para embaucar al capitán de uno de los cruceros que se acercan al puerto a fin de amarrar un par de días de Feria. Qué prisas tenías, con lo que me costó reservar el apartamento "customizado" Feria de Abril, en el mismísimo centro, con un desayuno flamenco, "tematizado" también, del que no probaste bocado porque, cuando me di cuenta, estabas y ya no estabas.

-Qué pena, ya no soy hada madrina, ni la bruja de tus desvelos, escribiente inocentón.

-No me digas que sólo te fuiste porque prefieres las marítimas luces de Doñana y una butaca en el balcón de un lujoso camarote desde el que disfrutar la travesía del Guadalquivir. Sobre todo, si un atento capitán no tarda en dejar el puesto de mando al segundo oficial.

-Te equivocas, malandrín, y ten cuidado con esas fuentes que dices tener, plumilla confiado, porque sólo pueden ser hermanas de brujería, que se han ido de la lengua ya que en el último aquelarre les dije que estaba dispuesta a empadronarme en Sevilla.

-Pero, que me entere, ¿te escapaste veloz al crucero o no?

-Tan veloz he ido como he vuelto, que mi escoba no es híbrida, ni eléctrica, sino que vuela con motor de reacción pero da las prestaciones de un utilitario.

-Entonces por qué me dejaste tirado sobre la colcha de encajes, mirando la pared repleta de castañuelas pintadas a mano.

-Estate tranquilo, aunque me gustas celoso. Tan sólo es porque en esta Feria me estoy buscando la vida con iniciativas emprendedoras, tal como repiten en sus mantras los gurús del empoderamiento. Así que me propuse embaucar, pero con hechizos tontorrones, eh, al capitán de un crucero para que me permitiera hacer de solícita y esmerada guía de los cruceristas más animosos, en un paseo turístico por la Feria.

-Tendré que quererte, en fin, como eres, bruja desconcertante. Aunque esto de andar entre brujas -de tal condición brujeril han de ser también mis informantes- debe dejar trastornado sin remedio.

-Algo encontrarás, aprendiz de brujo, para dejar que te turben mis conjuros de placer.

-Calla, calla. Y déjame decirte que eso del turismo de Feria, bruja empoderada, me parece que tiene mucho más de antropología que de turismo.

-Explícate, que te pones muy sesudo para disimular los colores de la vergüenza.

-Esto es una bruja emprendedora que, con el conveniente hechizo, aparece en el muelle del puerto delante del autobús que trasladará a los turistas del crucero a la Feria. Entrada apoteósica por la portada, miradas a un lado y otro de la calle Antonio Bienvenida, larga ronda por Joselito el Gallo, Juan Belmonte, Curro Romero, Ignacio Sánchez Mejías y Rafael el Gallo, y caras atónitas sin saber bien dónde y quiénes pueden entrar libremente o no en las casetas. Anda, explícalo tú a esos turistas obnubilados, para que se entienda con la naturalidad que no necesita explicaciones entre los nativos. ¿Y si alguno, puntilloso y perspicaz, te sugiere que convendría democratizar la Feria?

Lo tengo todo previsto, que no confías en mi astucia. Como en los intercambios, ya tengo una lista de socios de casetas dispuestos a cambiar un día de Feria genuina por el camarote de lujo de un crucero. Ea, Feria privada por crucero privado.