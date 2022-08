Verano y televisión

Canal Sur Televisión comenzó el mes de agosto anotando registros de audiencia de dos dígitos varios días de la primera semana y la televisión autonómica andaluza se situó de esta forma como la segunda entre todas las que componen la Federación de Organismos o Entidades de radio y Televisiones Autonómicas (Forta) con una cifra en torno al 10% de share. Muchos trabajadores de la televisión pública compartieron estos datos en redes sociales y se felicitaron por lo que consideran un logro.

Sin embargo, esta reacción puede resultar algo chocante si tenemos en cuenta que la audiencia media de Canal Sur Televisión ha bajado casi un 50% en los últimos 22 años, del 15,6% de media que tenía en julio del año 2000 al 8,4% que se ha registrado el pasado mes de julio.

¿Y por qué se celebran unas cifras que hace dos décadas serían un duro golpe? Es obvio que nada tiene un solo motivo, pero el paulatino aumento de la concentración mediática en torno a los grupos de comunicación Mediaset (encabezado por Telecinco) y Atresmedia (cuyo principal canal es Antena 3 Televisión) ha dejado en una situación de desigualdad a las televisiones autonómicas.

Una situación que aun no siendo nueva se ha acrecentado en los últimos tiempos. No en vano, el reconocimiento del poder que tenía la televisión y la repercusión de sus mensajes sobre sus receptores suscitó el interés por la creación de nuevos canales que se hizo patente tanto desde el ámbito público como desde el privado.

Casi paralelamente, el monopolio de la Televisión pública española nacional, TVE, quedó eliminado con la aparición tanto de las televisiones autonómicas como de las privadas nacionales. Las pioneras en romper la hegemonía fueron las regiones con lengua propia; Cataluña, País Vasco y Galicia, y posteriormente Andalucía, que sostenía la necesidad de una televisión pública en la extensión de su territorio -que necesitaba de un medio de comunicación que lo cohesionara y vertebrara-, y también de una diversidad territorial que requería que los andaluces se conocieran entre sí a través de su televisión pública.

Inicialmente la cercanía de estos medios públicos autonómicos hizo que brillaran frente a la homogeneidad de los nacionales, pero no hizo falta mucho tiempo para que la balanza se volcase al lado de las ofertas de las televisiones privadas que se hicieron con el mercado publicitario.

Esto provocó que Telecinco y Antena 3, con un mercado mayor, fueran tendiendo a la concentración y, paralelamente, las más pequeñas (en este caso las autonómicas) fueron quedando relegadas en un mercado que antes controlaban, algo que cambió para siempre el panorama audiovisual nacional.

Con este escenario, que las televisiones públicas sigan trabajando por arañar cada décima de audiencia y resalten las pequeñas victorias debe entenderse más como una muestra de respeto a la labor que debe tener la televisión pública y que, pese a todos los condicionantes externos, siguen ofreciendo.

Sería irrisorio, e incluso osado, querer luchar frente a contenidos amarillos con otros blancos; querer combatir contra el gran aparato mediático a golpe de papel y lápiz. Pero sí hay mucho que pueden hacer todavía las autonómicas y, en concreto, Canal Sur. Como bien se indica en la obra Historia y estructura de la producción audiovisual, de la editorial Pirámide, uno de los caminos que pueden usar los medios públicos es acercase a su público, decantarse por lo más cercano, por lo cotidiano, lo local, eso que hace distinta la programación… pero no solo eso.

En un momento de priorización de la cantidad frente a la calidad, el camino es ofrecer mejores contenidos, que los telespectadores reconozcan la diferencia y por eso elijan la nuestra. Asimismo, el origen, la razón de ser de las televisiones autonómicas está en la búsqueda de la identidad. Por ello, destacar y primar lo genuino de la tierra, eso que une y a la vez hace diferente del otro, adquiere un valor y un sello a los que nunca podrán llegar por lógica e interés empresarial las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Ese es el camino. Ese es el reto. Uno de ellos. Puede parecer fácil, pero no lo es.

Evidentemente, cada día son muchos los profesionales que estudian y analizan las audiencias, que, a partir del seguimiento de cada contenido, elaboran las pertinentes estrategias. Así que yo no voy a ser quien las critique ni crea que sé más que ellos. Simplemente, considero que es importante no olvidar que la dirección la tenemos desde el nacimiento de las propias televisiones autonómicas y también los objetivos. Por lo que estaría bien saber qué cosas se están haciendo bien sin olvidar nunca el Goliat que tenemos en frente.

Mientras consigamos defender y estimular ese carácter, la identidad a través de la cercanía, el servicio a través de lo que nos distingue, la televisión en verano en Andalucía seguirá siendo esa que recordamos todos de la sintonía de las sonrisas o de los chascarrillos de los abuelos en el plató de Juan y Medio o las recetas de Andalucía Directo que nos acercan a cada pequeño rincón de los más de 87 mil kilómetros cuadrados que conforman Andalucía.

Canal Sur no puede darse por vencido y, desde luego, no puede olvidar que David no ganó aquella lucha con las mismas armas del enemigo, sino con astucia y con sus propias armas. Ojalá que la televisión pública siga plantando cara y, si tiene que llegar en algún momento lejano su final, ya no esté yo para vivirlo.

Nuria Sánchez-Gey Valenzuela es doctora en comunicación, periodista, profesora del Centro Universitario San Isidoro y autora del libro Historia y Estructura de la producción audiovisual.