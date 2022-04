Viernes de Dolores con nazarenos

Mi hijo más pequeño llevaba ya unos días viendo vídeos de nazarenos y procesiones, con actividades relacionadas en la guardería, cortejo procesional incluido, y preguntando cuándo íbamos a ver a "al Señó", a la Virgen y a los nazarenos.

Desde que vino al mundo, poco antes del comienzo de esta pandemia, su universo era mínimo y ahora que roza los tres años, comprueba cada día con inocencia que el entorno que le rodea se expande. Hoy tocó ver a los nazarenos, pero en la calle.

Han pasado más de mil días días desde que la última procesión con penitentes se recogió en Sevilla. Casi tres años en los que ha sido imposible retomar una tradición de lo más arraigada en Andalucía y buena parte de España.

Ha sido un Viernes de Dolores como los de antes, con algunas tímidas mascarillas asomando, pero con sus cortejos completos en la calle y su público expectante y arremolinado a su alrededor.

La dichosa pandemia del covid se llevó por delante semanas santas, romerías, procesiones y en general todo aquello que implicase que se juntasen en un mismo sitio más de diez personas a la vez, sin mantener la distancia mínima de seguridad y llevar mascarillas.

Un espacio de tiempo tras el que hasta los menos cofrades lo habrán echado de menos, también es verdad que en cuanto vean a los tres primeros nazarenos juntos lo recordarán y pensarán que bendito covid aquél. Hay para todos.

Yo, sin ser de los más cofrades del lugar, me alegro por ellos. Lo hemos retomado casi todo y aún faltaba su momento. Que lo disfruten.

Pero el bicho no se ha ido. Las autoridades sanitarias se encargan de recordarlo aunque ya cada vez les oímos menos. Usen las mascarillas, dicen los expertos y probablemente no les falta razón. La enfermedad está ahí. Andalucía ha notificado este viernes día 8 un total de 4.802 positivos por Covid-19 y 35 fallecidos desde el pasado martes. Cifras bajas, esperanzadoras, pero que no se han enfrentado aún a las bullas de Semana Santa. Veremos.

Mi hijo, que se ha criado viendo mascarillas más que caras, hoy se ha asustado de los nazarenos. Señal de que no ha terminado de asimilar que llevar la cara tapada es algo normal. Y a partir del día 20, todos a cara descubierta. Veremos... a ver la Feria.