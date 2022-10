Vuelo a Nueva York, viaje a ninguna parte

1. BRUSELAS.- El presidente viaja a Bruselas, que es la novena capital andaluza, o más bien la décima, después de Madrid pero antes que Barcelona, porque Bruselas pesa más en la gestión andaluza. Andanada de críticas desde la oposición: "Se cree que es primer ministro" le reprochan desde Vox, con el argumento muy gastado de actuar como si Andalucía se le hubiera quedado pequeña. Desde el otro extremo, Inmaculada Nieto ironiza sobre su "intensa agenda de alto líder". No es raro que suceda en los extremos, pero también lo hace el PSOE, con muchos viajes a Bruselas en sus largos años en el poder: el secretario de Organización reprocha a Moreno dar una mala imagen de Andalucía y de los andaluces, y Espadas califica la visita de "desahogada". Todo esto resulta no ya aldeano sino pequeño; pero en la oposición parecen no ver que esas críticas no dejan en mal lugar al presidente sino a ellos. En definitiva, estos viajes se deben cuestionar por sus resultados, no por el hecho de ir, porque a Bruselas hay que ir. Cosa distinta es que Juanma Moreno les proporcionara un flanco fácil para la ironía con su modo gráfico de representar la importancia de ir a Bruselas: hay que hacerlo hasta que allí le llamen Juanma, como Roberta Metzola, la presienta del Parlamento. Al final el presidente andaluz ha llevado su "llamadme Juanma" incluso a Europa, "call me Juanma" como el ballenero de Melville a la caza de la gran ballena blanca del poder y la gloria.

2. ENEMIGOS.- Parafraseando la escena final de Bogart en Casablanca con el capitán Renault, lo de Juan Espadas y Antonio Sanz puede ser el principio de una bonita enemistad. En sus mensajes cruzados queda un rastro vibrante de veneno. Se ve que se van teniendo ganas. Mientras el presidente se mantiene au-dessus de la mêlée, evitando bajar la barro, Espadas y Sanz están ahí dándose estopa. A Espadas sin duda también le gustaría que el trabajo más sucio recayera en un nº 2, pero como líder de la oposición carece de agenda institucional relevante de modo que necesita estar en el cuerpo a cuerpo para su visibilidad. Por eso Moreno se eleva, a veces incluso hasta levitar en la sesión de control, donde Espadas interpelaba a Sanz.

Los dos se lanzan titulares tirando a dar, como esta semana con los presupuestos: "si no da las gracias, por lo menos no mienta" replicaba Espadas defendiendo "los mejores presupuestos de la Historia para Andalucía", mientras Sanz ironizaba sobre la falta de credibilidad de las cuentas desmentidas en 24 horas por el Banco de España, Airef, BBVA y hasta el FMI. Lo dicho, van cogiendo el tono de enemigos íntimos. Claro que ambos saben que en política hay que temer más a los amigos que a los enemigos; o sea, a los compañeros de partido antes que a los rivales. De los enemigos, en política, más que nada hay que temer que tengan razón. No en vano Borges advertía que se debe tener cuidado con los enemigos, porque uno acaba pareciéndose a ellos.

3. ALTURA.- El alcalde de Sevilla ha reaccionado torpemente al vuelo de Nueva York; sin duda espoleado por la crítica oportunista de la oposición culpándolo a él aun a sabiendas de que no es una gestión que pueda resolver la alcaldía. Antonio Muñoz, que hasta ahora había dado una imagen solvente como alcalde, abierta y moderna, acreditándose para la competición de mayo, de repente va y sale con la boina calada clamando desde el campanario contra la Junta con un agravio en el peor tono de esos alcaldes que llevan años hablando de la Junta de Sevilla. A Muñoz se le ha notado la pataleta de mal perdedor al atribuir lo ocurrido a que los altos cargos de la consejería son de Málaga. ¿Quiere decir que si en una consejería son de Sevilla hay que pensar que trampean por beneficiar a Sevilla? ¿Está dando la razón a todos los que llevan años sosteniendo que los presidentes de la época socialista, todos sevillanos de nacimiento o adopción, beneficiaban realmente a Sevilla? Cuidado con esos argumentos, aunque el más indicado para afeárselo no es el alcalde de Málaga, que durante años ha exprimido el discurso del agravio.

Se entiende la decepción de Muñoz, pero apunta mal con el argumento y los datos sesgados. En Andalucía sigue pendiente que todos asuman que el puerto de Algeciras hace fuerte a Andalucía, o que el aeropuerto de Málaga hace fuerte a Andalucía, como la industria sevillana hace fuerte a Andalucía, y el Campus de la Salud y la IA de Granada, y la agricultura de Almería a Huelva, y el aceite de Jaén, y lo hará el centro logístico del Ejército en Córdoba... en lugar de seguir con la lógica de las taifas, unas contra otras. La decisión de United Airlines tiene otros factores, como los cruceros y la Costa del Golf, pero Málaga es un buen aeropuerto para ir a Granada, a Córdoba y desde luego a Sevilla, como a Cádiz, a Úbeda y Baeza... que suman, no restan. En fin, el alcalde de Sevilla ha actuado como sus rivales más cerriles sumándose al discurso del agravio, quizá dejándose llevar por algunas voces locales con ridículos discursos ofendiditos, tan parecidos a los de sus colegas más casposos de otras ciudades, empezando por Málaga y su larga letanía agraviada durante décadas. Claro que antes o después esto tenía que suceder, y un año electoral era el momento previsible.

Eso sí, en esto hay que cuidarse, porque prendida la mecha siempre corre la llama: lo malo no es perder un vuelo a Nueva York, sino emprender el viaje a ninguna parte de la mediocridad política.