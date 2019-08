Un abono en Sevilla es una maravilla

Siempre me ha parecido ojana de la mejor calidad defender que, como en Sevilla, no se vive el fútbol en ningún sitio. Sólo hay que asomarse un poco ahí fuera para comprobar tal falacia, otra más. Vale con decir que se vive a tope, con la pasión que hay que disfrutar las cosas en esta vida hasta que la parca nos visite. Vale con regocijarnos para nuestros adentros de que los dos estadios sevillanos de Primera se hayan quedado pequeños para los socios potenciales de Betis y Sevilla. Aquí no hablamos de sensaciones, como cuando comparamos tifos en los derbis de cada ciudad. Hablamos de secas cifras. Lo objetivo.

Ir al fútbol en esta ciudad se ha convertido en un privilegio. Si alguien no renueva su abono, se elevan ansiosos los brazos a por él, llovido del cielo, como si fuera una entrada de barrera para un mano a mano entre Aguado y Morante, ya que nos ponemos sevillanos.

Cada partido ordinario en Heliópolis o Nervión va a ser extraordinario en su envoltura. En su atrezzo. Por eso Monchi y Catalán, al frente de sus respectivos cuerpos técnicos, tienen más responsabilidad, si cabe, en procurar a sus fidelísimas clientelas equipos que estén a la altura.

Cada vez compramos y nos divertimos más on line, cada vez trabajamos más en casa y cada vez nos entregamos más al mundo virtual en detrimento del contacto. Con lo bien que sienta un abrazo.

En clave futbolística, los clubes se han vendido al maná televisivo de Tebas aunque ello conlleve un partido un lunes de febrero bajo una noche de escopeta y perro.

Ante esa dictadura sorda de lo virtual, nuestros aficionados cantan al compás de las palmas por sevillanas que quieren vibrar a tope con su Sevilla y su Betis, como les enseñaron sus ascendientes piel con piel. Van a llenar los dos estadios y ese crédito merece una generosísima respuesta.

Monchi y Catalán deben afinar más que nunca. Y a seis días del pistoletazo, les queda trabajo.