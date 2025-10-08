Adelante el entuerto del partido en Miami

Escribir derecho con renglones torcidos es algo que sólo está al alcance de seres superiores, pero también para la UEFA. El hecho de no encontrar un argumento legal con el que evitar el Villarreal-Barça en Miami ya deja bien claro que algo tan importante como el fútbol está cogido con alfileres. Desde fuera, cualquier leguleyo calificaría esa decisión como un engendro sin sentido, pero resulta que la reglamentación que ordena los designios del fútbol tiene inconcebibles vacíos legales.

No tiene sentido extrapolar un partido y llevarlo allende las fronteras y hasta el océano, ya que, entre otras cosas, desvirtúa la competición. Posiblemente, el Villarreal tendría más opciones ante el Barça en su redil, algo que bien se demostró este domingo con el repaso que le dio el Sevilla a los de Flick al calor del campo propio. Llevarlo a tierra extraña parece que beneficiaría al poderoso, pero donde más extrañeza ha surgido es en el beneplácito de la afición groguet.

La decisión de Fernando Roig de financiar el viaje para sus socios ha sido la clave para que se deje el enfado y se acoja la excursión a Miami como un regalo inesperado. Se prepara una protesta de la AFE por medio de una serie de capitanes que no aceptan desvirtuar el campeonato liguero. Tiempo hay para deshacer el entuerto del 21 de diciembre, pero mucho nos tememos que ya la suerte esté echada y que no quepa marcha atrás para algo con aspecto de engendro sin razón alguna de ser.