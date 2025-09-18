Adiós a un coriano de oro

Había amanecido festividad de la Inmaculada del año de gracia de 1981 y nadie podía imaginar que aquel día cambiaría la vida del Sevilla. No terminaba de superar el equipo la amarga resaca que le producía la grave lesión de Montero en el Carranza, Miguel Muñoz parecía más atribulado cada día, eliminación copera con el Algeciras, derrota ante el Hércules con gol del ex bético Segundo sobre la campana y Eugenio Montes, muy a su pesar por el aprecio que le tenía al prestigioso M.M., dijo ya está bien.

Y, aconsejado por Ángel Castillo, decidió darle el equipo al entrenador del Sevilla Atlético. El filial había jugado cita copera en Alicante, no había tiempo que perder, y el elegido se vino a Sevilla en un taxi con la compañía de uno de sus jugadores, Francisco López Alfaro. Se pasaba del glamour de Miguel Muñoz a la efectividad sin adornos de Manuel Cardo Romero. Y ya con Francisco de titular, 1-4 en La Romareda. Aquello tenía buena pinta.

Y bien que la tuvo, se aferró a un once tipo que formaban Buyo; Nimo, Álvarez, Serna, Sanjosé; Juan Carlos, Francisco, Pintinho; López, Magdaleno y Santi y metió al equipo en Europa. Aquella aventura duró tres estaciones con rutilantes cimas en Sofía y en Nervión con el PAOK y debacle en Kaiserslautern. Este coriano, que creía que la distancia más corta era la recta le cambió la vida al Sevilla y fue creando un ambiente que rompió en leyenda. Hoy le decimos adiós en su Coria del alma.