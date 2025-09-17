En el adiós a un sevillano a carta cabal

Tenía al Betis en sus entretelas de sevillano a carta cabal. Tan sevillano como el Betis, Antonio Bustos iba propagando Sevilla las veinticuatro horas del día y bien que lo demostraba en aquella obra que parió para hacer de los temas sevillanos el hilo conductor de una larga vida preñada de bonhomía, beticismo, cortesía y buenas maneras. Y ese sevillano sin tacha se nos ha ido en una mañanita de este tardoverano que tanto dura.

Antonio Bustos fue mano derecha de Hugo Galera cuando éste accedió al sillón de don Benito tras la dramática promoción con el Tenerife que llevó al Betis a un infierno que sería la antesala de lo que estaba por llegar. Anteriormente fue lugarteniente de Juan Mauduit en la tarea de componer unas relaciones públicas inexistentes hasta entonces. Y contaba el abogado de calle Gravina que en su vida había saludado tanto por la calle. Y es que Antonio tenía entre sus cualidades la de ser un felicitador vocacional. “Me saludan los canónigos recién nombrados, militares acabados de ascender, una barbaridad de gente que me saludaban por culpa de Antonio”, decía el inolvidable letrado.

Sevillano, cofrade y bético, no importa el orden, Antonio será despedido esta mañana en la Magdalena, pero desde ayer hay tintes luctuosos en las trece barras. Se ha ido el que pudiera ser llamado rey de la prosopopeya y del buen estilo. Descanse en paz Antonio Bustos Rodríguez, sevillano como no se puede ser más, bético profundo, un amigo...