Alexis acaba con las reticencias

Demasiadas reticencias surgieron cuando por sorpresa fichaba el Sevilla a Alexis Sánchez sobre la campana del cierre de mercado. La edad del chileno era el motivo que se esgrimía para objetar esa sorprendente adquisición. Se iba Lukebakio, el hombre de los golazos más espectaculares, y llegaba un futbolista de treintaiséis años que no había funcionado en el Udinese, su último equipo.

Trotamundos que inició su carrera hace veinte años en el Cobreloa, el equipo chileno que catapultó la figura del recordado Vicente Cantatore, hasta nueve camisetas, más la nacional chilena, ha defendido Alexis en estos veinte años. Su tiempo de esplendor más a mano para nosotros fue en el Barcelona para ir a la Premier y vestir dos zamarras tan prestigiosas como las de Arsenal y Manchester United. Luego Inter, Marsella y Udinese para recalar en el Sevilla de Matías Almeyda y darse la circunstancia del buen estado futbolístico del chileno.

Podía dar la impresión de que pretendía una jubilación dorada, pero la imagen que está dando desmiente todo el chaparrón de reticencias que encontró a su llegada. Se estrenó con una genial asistencia que evitaba la derrota ante el Elche y puso la guinda con un toque de calidad que le daba al Sevilla todo el botín de Vitoria. Pero no es sólo esa virtud del gol lo que el chileno ha traído al Sevilla. Cuentan y no acaban cómo en el vestuario su ascendencia ha creado una corriente anímica muy positiva, conque bienvenido sea.