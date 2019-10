¿Pero a algún partido le importa realmente el paro en Andalucía?

1

El PP no ha publicado ningún tuit sobre el paro. Esta vez no han considerado necesario hacer un tuit como en junio, al llegar la temporada de verano: "El Gobierno del Cambio de @Juanma_Moreno funciona y se nota. Llega otra gran noticia: Andalucía lidera la caída del paro en mayo con 17.981 desempleados menos". Todo Gobierno, se atribuye el mérito cuando el paro baja, y culpa a otros cuando el paro sube. Al parecer no les preocupa demasiado ese ridículo.

Por supuesto, aunque el PP haya pasado de largo, ahí está el PSOE para recordárselo retuiteando a Beatriz Rubiños: "Andalucía pierde 77.000 empleos en cuatro meses, el peor dato desde 2012. Esto es con el gobierno de la derecha, el de los 600.000 empleos en campaña electoral. Ahora qué? #AsíNo". En junio, claro, no consideraban que el éxito del paro le correspondía al Gobierno; pero el fracaso sí. Sí ahora que gobierna el PP, claro; cuando gobernaba el PSOE, no. La Oposición hace lo mismo que el Gobierno, pero al revés.

Andalucía pierde 77.000 empleos en cuatro meses, el peor dato desde 2012. 😱😱😱Esto es con el gobierno de la derecha, el de los 600.000 empleos en campaña electoral. Ahora qué?#AsíNo ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/BFl53Eu16G — Beatriz Rubiño Yáñez (@brubinoyanez) October 3, 2019

En fin, no busquen un tuit de Ciudadanos sobre el paro. Ellos, como parte del Gobierno del Cambio, tampoco se acordaron esta semana de los miles de andaluces que se quedaban sin trabajo. Con tanta la energía como han puesto en la Oficina contra el Fraude, no llegan a entender que su silencio es un fraude moral.

Y por supuesto tampoco busquen en la cuenta de Vox. Tricalladitos.

Claro que tampoco busquen en la cuenta de Adelante Andalucía, que han dedicado mucha más atención al coño insumiso que al paro. Más allá de un retuit, nada. Entretanto, Teresa Rodríguez ha dedicado más de veinte tuits y retuits a su lamentable episodio personal resuelto en los tribunales.

En fin, ¿pero a alguien le importan realmente los parados?

2

El PSOE evoca la efeméride del legendario discurso de Clara Campoamor defendiendo el voto de las mujeres. Lo hace con Clara Campoamor. El tuit, sin embargo, tiene una pequeña trampa: en la vieja fotografía de tono sepia, aparecen las siglas del PSOE con el corazón sanchista.

"Es mi convicción la que habla" dijo Clara Campoamor el 1 de octubre 1931 defendiendo el derecho a voto de las mujeres. En el aniversario de ese discurso histórico nuestro reconocimiento a Clara Campoamor y todas las feministas de fuertes convicciones que abrieron y abren camino. pic.twitter.com/vaHvJYHBNG — PSOE (@PSOE) October 1, 2019

Y no. Clara Campoamor no era del PSOE sino del Partido Radical, grupo republicanista de liberales laicos. De hecho, su rival en el debate fue la diputada socialista Victoria Kent, contraria al voto de la mujer por temor a que sirvieran de correa de transmisión de los curas.

Por supuesto, no se trata de un error. Soledad Pérez, portavoz de Igualdad del PSOE, tuiteó: "#1oct 1931 Se consiguió derecho al #voto en España para las mujeres gracias a la incansable lucha de #ClaraCampoamor, hoy debemos volver a ejercer este derecho para que los avances se consoliden y no volvamos atrás #10N @psoedeandalucia @PSOE #DerechoVotoMujeres". Una vez más queda sugerida la vinculación de Clara Campoamor para capitalizar todo el feminismo histórico o actual.

En fin, parafraseando a Carmen Calvo, perdonad, bonitas, pero no.

3

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sale de una reunión en la Junta cantando las alabanzas del Gobierno del Cambio. Toda una novedad en su larga trayectoria, ya que siempre ha rentabilizado la confrontación con ‘Sevilla’ cargando cualquier problema a la deslealtad de la Junta. Y de pronto dice esto: "La Junta de Andalucía ahora escucha a los municipios: es sensible…". Oh.

¿Tendrá algo que ver que ahora gobierne allí el PP?

Naturalmente la prueba del algodón es sencilla: ¿Cuántos municipios del PSOE cantan alabanzas al nuevo Gobierno por su exquisita sensibilidad? Exacto: ninguno. Antes, por supuesto, los municipios del PSOE sí elogiaban a la Junta del PSOE, y ahora los alcaldes del PP, como De la Torre, elogian a la Junta del PP. Esto va en el pack partidista.

Salgo de San Telmo de regreso a #Málaga después de reunirme con @JuanMa_Moreno para encauzar y resolver temas muy importantes para #Málaga. La @AndaluciaJunta ahora escucha a los municipios: es sensible a las demandas de las administraciones locales y gobierna con cercanía FTP pic.twitter.com/fbDx8F8ZXI — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) October 2, 2019

El alcalde de Málaga, por cierto, salió de allí con promesas viejas, presentadas como novedades estelares. Y de momento siguen siendo sólo promesas. Pero lo que antes hubiera deparado titulares incendiarios contra el Gobierno socialista, ahora es "encauzar y resolver temas muy importantes". Lo que ha unido el carnet, que no lo separe nada.