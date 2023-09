Existe un hecho especialmente alarmante, epicentro de la infamia pactada que se cierne sobre España: la tramitación apresurada de una ley de amnistía, que el “hombre del maletero” impone como condición indispensable para que Junts pueda apoyar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Un trágala tajante, mafioso y chantajista, planteado en estos términos, o en otros parecidos: “o hay ley de amnistía o no hay Moncloa”. Y el presidente ha tomado nota, como era de esperar.

Esto es lo que tenemos: una exigencia del separatismo catalán, con el doble propósito de blanquear sus pasadas fechorías y romper España.

En mi libro Cataluña y Quebec. Las mentiras del separatismo estudio las falacias que difunden los independentistas en apoyo de sus reivindicaciones. Respecto al referéndum, tengo varios artículos en los que analizo el derecho de autodeterminación, a la luz de la doctrina, la práctica entre Estados, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de su Asamblea General. Un derecho que fue columna vertebral de la descolonización y que no existe en Canadá –aporto los argumentos de su Tribunal Supremo–, ni en las Constituciones de los Estados Unidos o de las democracias europeas. Ni, por supuesto, en nuestra Carta Magna.

Por tanto, me remito a lo ya publicado, sin mayores insistencias. Simplemente quiero subrayar un dato, para que no caiga en el olvido. Cuando el señor Conde-Pumpido tomó posesión como presidente del Constitucional, dejó ir solemnemente esta sentencia: el derecho de autodeterminación no tiene cabida en la Constitución. Así es, en verdad, y es bueno recordarlo, por si acaso. Le faltó añadir: ni cabe ese principio ni tampoco ningún otro referéndum, pactado a sin pactar, que concediera a una autonomía el derecho a decidir sobre algo que afecta al conjunto de los ciudadanos. Y ello, por mandato imperativo de nuestra Ley de Leyes, que en su artículo segundo establece lo siguiente: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Sí, no de unos cuantos sino de todos.

Repito lo anterior porque hablar de autodeterminación, para un territorio integrante de una Estado libre y democrático, es un cuento recurrente, que emerge cada año cuando aprietan los calores. Un engañabobos parecido al de la aparición del viejo Nessie: el terrorífico dragón que, desde las profundidades del lago Ness, en el corazón de Escocia, amenaza con salir de su guarida y tragarse una doncella todos los veranos. Consecuencia: hay una docena de pubs, restaurantes y hoteles dispersos por la zona, que viven a costa de esa colección de incautos –varios miles– que, provistos de los más sofisticados artilugios (incluso cámaras submarinas de rayos infrarrojos) merodean por los parajes aledaños a la espera de captar una imagen del esquivo y misterioso monstruo. Nadie lo ha logrado; pero la leyenda le deja un dinerito a los ahorrativos escoceses. Por cierto, cuando estuve destinado en Londres, como consejero de embajada, me ocupé del Partido Nacionalista Escocés (SNP, según las siglas inglesas), que entonces dirigía la aguerrida Margo MacDonald. Así que visité Edimburgo con frecuencia y, cómo no, me di una vuelta por los alrededores del famoso lago. Pero ni Nessie ni la independencia de Escocia se dignaron hacer acto de presencia en esos años. Eso sí: me di cuenta del negocio –esa prioridad del independentismo– que, a costa de estas dos patrañas, los avispados lugareños habían organizado.

El objeto de este artículo no es sólo demostrar que la amnistía no tiene cabida en la Constitución. Eso es evidente, y así lo acaban de manifestar políticos de la talla de Felipe González y Alfonso Guerra, además de docenas de articulistas, muchos de ellos profesores de Derecho Constitucional. Todos reiteran en los medios más diversos idénticas ideas a las expuestas, no hace tanto tiempo, por Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Carmen Calvo o el propio Pedro Sánchez, quien las ha sostenido de manera rotunda al menos en cuatro ocasiones. La última, el 20 de julio pasado, cuando dijo: “El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución”. Así de contundente.

Yo lo doy por sabido. Lo que me sorprende, y deseo destacar, es que el “hombre del maletero”, al referirse a Junts, que dirige desde Waterloo, presente esa formación como un “partido progresista”. Qué risa tan grande. A sus actuales militantes, herederos de la fuerza política creada por Pujol, habría que recordarles, como hizo Maragall, el problema del tres por ciento; los viajes con bolsas de billetes camino de los bancos andorranos, según contó en televisión una chica unida a la familia; amén de los escándalos ya admitidos y juzgados: el caso del Palau y las trapacerías confesadas por el ex Honorable respecto a su herencia familiar. Todo puro “progresismo”.

¿Vamos a tragarnos esta imposición? No lo sé. Todavía estamos a tiempo, pero la amenaza de ignominia se nos echa encima. El PSOE que yo conozco, donde tengo y he tenido muy buenos amigos, ya se ha pronunciado contra lo que sus figuras más señeras consideran un escándalo. Lo ha hecho por boca de Felipe, de Alfonso, de Paco Vázquez, de Joaquín Leguina, de Nicolás Redondo y de varios ex ministros –el número aumenta cada día– y altos cargos socialistas que discrepan del sanchismo, al que piden dignidad y reflexión. Sus palabras no son una invitación al transfuguismo, sino una llamada a la decencia y la responsabilidad de quienes han jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución de 1978. Porque la amnistía –y los sanchistas lo saben– sería un grave atentado a nuestra Transición, que trajo para España el más largo período de progreso, democracia y paz social que hemos conocido.

Ante esta avalancha de críticas del histórico PSOE, Moncloa ha echado mano de los dos especialistas que se ocupan de encubrir o camuflar la realidad: el palabrero y el guionista. Del primero hablé ya con ocasión de la visita del líder del Frente Polisario, que llegó a España en un viaje secreto y con pasaporte falso, creándonos un serio problema. El palabrero intervino de inmediato para reparar el desaliño. Y los responsables del Gobierno sostuvieron, asesorados por él, que la visita no había sido secreta sino “discreta”, y que en el pasaporte no figuraba un nombre falso sino “diferente”. Todo arreglado. Hoy, al palabrero procura enmascarar la amnistía con términos tragables, pero aún no lo ha logrado. Y así hemos conocido expresiones como “reconciliación”, “alivio penal”, compromiso para “dulcificar” o “atemperar” las penas, “acto de concordia” e incluso “acto de amor”. Pero no. En cuanto al guionista, también se está esforzando por que los palmeros habituales articulen un relato convincente en los medios afines. Y aquí sí han avanzado.

“La amnistía no cabe, es el olvido” declaró Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, que pidió trabajar para “construir un futuro mejor”. Eso es lo que todos deseamos para España: un futuro mejor. Un futuro sin ley de amnistía que, de aprobarse, supondría el mayor atentado al orden constitucional y a la democracia. Un futuro que no venga dictado por el “hombre del maletero”, y que tampoco dependa del apoyo vergonzante de fuerzas autodenominadas “progresistas”, entre las que figuran filoetarras, golpistas o entusiastas trasnochados de la hoz y el martillo. Un futuro de ciudadanos iguales ante la ley, donde nuestro país recobre el prestigio perdido y los demócratas podamos seguir viviendo en paz, justicia y libertad.