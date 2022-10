Se vienen curvas financieras

NO estaba siendo un buen año para los mercados financieros, en particular para las bolsas de valores, pero las turbulencias se han intensificado desde septiembre, tras las últimas subidas de tipos oficiales del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal estadounidense. Los últimos días han dado algún respiro en esa suerte de debacle de los mercados. Ojalá se pueda mantener. Sin embargo, la dureza del golpe queda reflejada en estas cifras: en lo que va de año se han evaporado doce billones de dólares de valor en la capitalización bursátil global. En el mercado de bonos, las pérdidas ascienden a más de siete billones de dólares desde enero. Y mejor no hablar del mercado cripto, una sangría. La retirada de liquidez por parte de los bancos centrales y la subida del coste del crédito están incidiendo en todos los mercados mayoristas y también en los minoristas (hipotecas, préstamos corporativos).

La subida del coste del crédito debería permitir combatir y reducir la inflación, aunque la senda de ajuste hacia niveles más moderados de crecimiento de los precios está sujeta a un gran nivel de incertidumbre sobre los plazos para lograrlo y el impacto que puede tener en el camino sobre la economía real. Ya está notando la actividad productiva global la fuerte desaceleración, que viene explicada por varios frentes, pero donde la subida de tipos empieza a incidir claramente. No solamente las peores perspectivas económicas afectan a la situación empresas y bancos, sino que el entorno financiero más tensionado tiene efectos asimétricos. Las empresas más endeudadas preocupan y mucho, especialmente en Estados Unidos, cuya financiación es menos estable al depender sobremanera de los mercados. En un entorno tan lleno de rumores y ruido, algunos bancos internacionales –de carácter sistémico– están en el punto de mira de los inversores probablemente por su sobreexposición a los “fuegos” actuales, ya sean mercados energéticos y sus instrumentos derivados o préstamos corporativos de alto riesgo. En las últimas semanas la evolución de los CDS (Credit Default Swap, una especie de seguro de impago) de Credit Suisse se dispararon, generando una gran inquietud. El sector financiero global está mejor preparado –con más solvencia– que en 2008 para hacer frente a momentos así, pero las numerosas incertidumbres obligan a una estrecha y continúa vigilancia de los riesgos.

Los gobiernos tampoco son inmunes a este contexto financiero tan sensible. Aún quedan en la retina las demoledoras consecuencias sobre la libra esterlina y la deuda soberana británica tras la reciente ocurrencia –no sé catalogarlo de otra manera– del gobierno de la inexperta primera ministra, Liz Truss y su chancellor (ministro de economía) Kwasi Kwarteng de bajar los impuestos a diestro y siniestro en una economía con alta inflación, sin pensar en las consecuencias sobre el déficit y la abultada deuda del país e ignorando la reacción de los mercados. Con menos liquidez de los bancos centrales y mayores tipos, el mercado ya “no compra” todo lo que le llegue, como había ocurrido hasta 2021. Entra en “modo pánico” ante ocurrencias. La decidida actuación del Banco de Inglaterra en los mercados de divisas y deuda y la retirada de parte de las medidas fiscales que anunció el gobierno de Truss han calmado algo los mercados, aunque siguen vigilantes.

No debemos olvidar tampoco la delicada situación de Italia. Confiemos que el nuevo gobierno transalpino no dé carta de naturaleza a algunas de las medidas que se insinuaron en campaña electoral. La rentabilidad de los bonos soberanos a 10 años de Italia ya ha superado el 4,5% recientemente. En los últimos días se ha reducido algo, aunque siempre por encima del 4% . Los tipos al alza no son el mejor marco en el que apoyar la deuda de un país. La prudencia debe primar en los gobiernos.

También en el mercado minorista se han endurecido las condiciones notablemente. El Euribor lleva subiendo meses y desde julio se ha disparado. El Euribor a 12 meses llegó a 2,6% el 27 de septiembre y ha ido a la baja desde entonces, situándose en torno al 2,4% a final de esta semana. Un respiro por la existencia de dudas de si el BCE podrá mantener su hoja de ruta de subida de tipos. Aun así, cabe esperar que los tipos oficiales del BCE vuelvan a empujar al Euribor hacia arriba, aunque quizás con menos agresividad que en los últimos meses. Se han encarecido las hipotecas (y otros préstamos) a tipo variable. Por un lado, “enfría” la economía. Por otro, aumenta el riesgo de impago, esperemos que no demasiado. El sector financiero deberá evaluar la situación de sus prestatarios y, donde sea posible, intentar renegociar las condiciones de los préstamos para permitir a familias y empresas sobrellevar la alta inflación y encarecimiento de intereses, y mantener la morosidad a raya. No se puede descartar un aumento de la morosidad si la economía se enfría excesivamente y el empleo se resiente. Sin duda, el sector está en mejor disposición -nivel de solvencia y una rentabilidad menos presionada ante la “normalización de tipos”- que hace una década para capear un aumento de los préstamos morosos.

En suma, la menor liquidez y mayor tensión en los mercados financieros –con vaivenes añadidos ante las dudas sobre lo que harán los bancos centrales en los próximos meses– apuntan a que aún nos quedan meses que requieren prudencia financiera de todos los agentes y gestores. Cabe confiar que la receta de subir los tipos contra la inflación traiga frutos lo antes posible.