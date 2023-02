Ahora está muy de moda ponerle nombre a los sentimientos. Me parece de mal repasar algunos, especialmente los vinculados a cierta programación televisiva de hojalata. Hoy se han revalorizado los momentos diarios de meditación y mindfulness, uno de los cuales a mí siempre me coge en casa González los lunes comiéndome un platito de puchero. La actividad docente se llena de esta necesaria disciplina para jóvenes y para profesionales. Pero salgo a las calles de esta cuaresma que estrenamos y, en los mentideros cofrades, todo me suena a Santo Entierro Estrés.

Si ustedes supieran la hondura que tiene todo lo que, desde la junta de Fermín Vázquez, se ha organizado y preparado para el día 8 de abril, entenderían por qué me parece vano y fatuo todo el runrún de bandas, costaleros, recorridos e itinerarios que son, más que puntales, palos en la rueda que nos impiden vivir con plenitud lo que va a significar este acontecimiento tan especial. Concordadas las hermandades, elegidas las 15 escenas o pasos que han de representar la Pasión y la Muerte, creo que lo más sensato sería dejar a las hermandades que gestionen todo lo que no se ve para que aquello que veremos sea un tímido reflejo de la grandeza que nuestra Semana Santa Universal ha alcanzado en sus más de 680 años de historia.

Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Vamos a intentar que, a estas alturas de la vida, los árboles, otra vez nos permitan ver el bosque. Con la venia de los amigos del Diario de Sevilla, vamos a apelar al espíritu del 2004, al espíritu del 92, o al del 65, o al del 48, si nos ponemos exquisitos. Miremos admirados las hazañas que en aquellos cortejos Grandes se lograron. Y las dificultades, vamos a empaparlas en aceite bueno y, con el pan con azúcar de las buenas palabras, hagamos de ellas un desayuno andaluz. Nada de estrés para el Santo Entierro Grande. Respiren hondo y sueñen. Y tú, Sevilla, vuelve a despertar a la hermosura.