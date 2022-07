Un aumento de impuestos para electrizar a los populistas

ES difícil imaginar que en España 5,7 millones de personas hayan sido capaces de mantener oculto su poder hasta que el presidente del Gobierno ha conseguido identificarlos. Y eso que eran fáciles de reconocer por el humo de sus cigarros puros. Ese es el número estimado de accionistas, directos e indirectos, de las empresas que van a estar sujetas al anunciado impuesto sobre los beneficios extraordinarios. La verdad es que la estrategia de comunicación ha sido ingeniosa. Primero se ha señalado la existencia de unos “poderes ocultos” –el lado oscuro de la fuerza del BOE–, capaces de transformar el sacrificio de muchos en beneficio de pocos y de impedir que las siempre acertadas disposiciones del Gobierno obtengan los excelentes resultados que se habían anunciado. Esta identificación, además, sirve para explicar por qué el coste de la energía, la inflación y un crecimiento menor del previsto ya habían comenzado antes de la invasión de Ucrania. Por otra parte, la nueva medida va a ser útil para la reducción del tabaquismo, aunque no sé si el Gobierno todavía se ha percatado de este efecto colateral.

Parece mentira que en un país civilizado y con una economía de mercado se puedan decir estas gansadas, que no responden más que a la ignorancia o, mejor dicho, al deseo de congraciarse con los ignorantes. Ya sabemos que esto es propio de la izquierda centrífuga española, pero también de la francesa, según se deduce del programa económico de Jean-Luc Mélenchon. No hace falta saber francés para leerlo, basta con leer el de Unidas Podemos para hacerse una idea.

Yo había creído, ingenuo de mí, que era sincera la reafirmación socialdemócrata del socio mayoritario del Gobierno, y también que el Presidente de la República de Francia tenía una firme voluntad reformista, pero ya he visto que estaba equivocado. En Francia se ha decidido la renacionalización completa de EDF, cuyo capital se privatizó en un 16% en 2005 con una finalidad principal muy clara: introducir la disciplina financiera y de gestión que se exige a una empresa cotizada en Bolsa. Exactamente el mismo motivo que ya hace bastantes años llevó a la privatización parcial de grandes empresas públicas chinas. Ahora bien, esa medida sirve no sólo para contentar a una parte de la opinión pública y a los sindicatos de una empresa calificada como un “estado dentro del Estado”, sino también para hacer frente a un problema de endeudamiento descomunal (43.000 millones de euros), que hace muy difícil y muy costoso abordar la inversión en nueva generación nuclear que se va a realizar en Francia, máxime cuando buena parte de su actual parque nuclear no se encuentra operativo y los altos precios de la electricidad no compensan la merma de generación eléctrica. Por otra parte, la mayor dependencia del gas natural ha conducido a que se esté planteando la nacionalización temporal de los ciclos combinados instalados en ese país.

Afortunadamente, no se está planteando este tipo de medidas en nuestro país, quizá porque somos más ingeniosos y hemos encontrado una vía más rápida y que no conlleva coste alguno (aparentemente). Se trata de una nacionalización de parte del beneficio de las grandes eléctricas, más allá de lo que actualmente tributan por el Impuesto de Sociedades. La justificación es aparentemente irreprochable: están percibiendo unos beneficios extraordinarios caídos del cielo, y la finalidad de los nuevos ingresos fiscales es inobjetable: se dedicarán en auxilio a los más perjudicados por la actual circunstancia. Además, ya se había ocupado el presidente del Gobierno en persona de hacer creer que los perjudicados serían muy pocos y que no merecían compasión. Todo en la línea de acompañamiento característica de las subidas de impuestos de la izquierda.

Todavía no se ha producido ni una mínima explicación de cómo se va a articular la nueva medida fiscal, lo cual es indicativo de su improvisación. Y la articulación tiene problemas, ya que las grandes eléctricas están integradas: generación, distribución y comercialización, pero tienen una clara separación societaria de esas actividades, por lo cual habrá que precisar cuáles son las sociedades afectadas. Y aquí surge el primer problema: gran parte del beneficio consolidado de estas empresas no cae del cielo sino del Boletín Oficial del Estado. Me refiero a las actividades reguladas cuyos ingresos vienen establecidos por el ministerio del ramo, vale decir que kilómetro a kilómetro de la red y transformador a transformador. Luego, lógicamente, esos beneficios tendrían que estar excluidos del cómputo, salvo que el BOE se haya pasado al lado oscuro de fuerza. En las actividades no reguladas hay que hacer una distinción muy clara entre las beneficiarias de unos precios del mercado eléctrico muy superiores a los costes de generación, principalmente la renovable, y aquellas que trasladan a su precio de oferta los aumentos de coste del combustible. No hay beneficios caídos del cielo en la generación con gas natural, como es obvio, luego ésta tendría que ser excluida del cómputo. En buena lógica habría que identificar en qué actividades se producen estos beneficios inesperados y establecer para ellas el nuevo impuesto, pero ¿y los restantes generadores que también se benefician de una circunstancia excepcional? Es cierto que mediante disposiciones similares a las tan criticadas del primero gobierno de Rajoy se ha reducido la retribución de los generadores renovables con derecho a prima, mediante el ajuste de las horas anuales con derecho a ella. Afecta también a las grandes eléctricas, por si era necesario aclararlo.

Por otra parte, un porcentaje muy elevado de la energía que producen estas empresas no se ofrece al mercado, ya que su venta se enmarca en contratos bilaterales (o la tarifa plana para los consumidores domésticos que tanto éxito está teniendo) con un precio predeterminado e inferior al del mercado. Pueden hacer esto precisamente porque se apoyan en un gran volumen de generación renovable, hidráulica y nuclear que tiene un coste inferior al de los ciclos combinados de gas natural y la renacida térmica de carbón.

Pero habrá un efecto no deseado en ese aumento de impuestos. Un menor beneficio apropiable por esas sociedades determina directamente una menor capacidad de inversión, justo en el momento en el que parece hacerse apremiante la ampliación del parque renovable de nuestro país. Y justo las grandes eléctricas son también los grandes inversores en generación renovable y en el desarrollo del almacenamiento de energía eléctrica. Además, no estamos lejanos del momento crítico en el que hay que decidir si se prolonga la vida operativa de las centrales nucleares. La criticidad viene dada no sólo por el gasto en recarga de combustible, sino también por las inversiones que será necesario abordar. Y en este sentido, la Comisión Europea ha definido ya un borrador de recomendaciones entre las que se encuentra la mencionada prórroga.

Finalmente, el lector podrá formar su propia opinión con toda facilidad leyendo el documento publicado por la Fundación Naturgy (elaborado por Deloitte con cifras de la CNMV) que expone la situación económico-financiera de las cinco principales empresas eléctricas y podrá actualizar esa información en sus web respectivas. Por si no tuviese tiempo, créame que si le propongo un negocio con unas rentabilidades del capital y de la inversión similares a las de las grandes eléctricas me mandaría usted a paseo en cero coma.