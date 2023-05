Hace justo 50 años dos expertos en finanzas Fisher Black y Myron Scholes proponían al Chicago Mercantil Exchange una fórmula para calcular el valor de un derivado, que es un instrumento financiero cuyo valor depende de otro secundario, como el petróleo, el aceite, o una acción, por ejemplo. Robert Merton añadió que para funcionar el derivado tenía que ser negociado continuamente, obteniendo el premio Nobel junto con Scholes, Black no lo tuvo porque había muerto. Hoy según datos del Bank of International Settlements (BIS) el mercado de contratos de derivados tiene un valor de 632 millones de millones de dólares, más de seis veces todo lo que se produce anualmente en el mundo en bienes y servicios, y en 2022, los derivados de materias primas crecen un 50% dentro de una fuerte especulación en torno a la energía y los alimentos.

Los derivados se utilizan para asegurarse un precio futuro de algo, el cambio de una divisa para un importador, tipo de interés, acción, o una materia prima como el aceite. Alguien que fabrica un producto con base de aceite de oliva y no quiere que le oscile el precio, o un productor, compra opciones que le garantizan un precio fijo durante un tiempo, y paga una prima por ellas. ¿Cuánto vale esa opción? Para calcularlo Black-Scholes consideraron el precio actual, la evolución en el pasado, el tiempo de la operación, tipo de interés aplicable, y la variación que puede sufrir el precio en ese tiempo. Las variables son conocidas menos la última, por lo que Merton propuso una negociación continua del derivado, lo que significa que si el precio del aceite sube o baja sobre el precio que he pactado, tengo en mi poder un instrumento financiero que puede valer más o menos que la prima que he pagado por él, dependiendo claro de si soy comprador o vendedor. A partir de aquí el derivado tiene una doble cara, puede ser un instrumento para cubrirse de riesgos de variaciones significativas en el precio de algo esencial; y un instrumento que se compra y se vende en un mercado sólo para especular por quien ni siquiera tiene interés en el negocio. En Andalucía se constituyó en 2004 en Jaén el Mercado de Futuros de Aceite de Oliva (MFAO), que desaparece en 2016; y hace un par de años se quiso sustituir por el blockchain de Olivacoin, por profesores de la Universidad de Sevilla, como una forma de negociación sin intermediarios, pero que aún tiene que demostrar que va más allá de lo especulativo, y sirve para gestionar el riesgo de la producción y los precios.

Warren Buffet dijo que "los derivados se apoyan en estimaciones imprecisas, y concentran grandes riesgo en las manos de unos pocos", por lo que los consideraba "armas financieras de destrucción masiva" cuando no hay un control efectivo del riesgo, una buena regulación, y los que tratan con derivados no conocen bien la naturaleza de lo que tienen entre manos. Robert Merton fue uno de los premios Nobel que lanzaron el fondo Long Term Capital Management" (LTCM), que tuvo que ser rescatado, poniendo de relieve que en momentos de crisis se producen cancelaciones masivas de contratos, y las cosas se vuelven ilógicas; por ejemplo, ahora mismo las subidas del tipo de interés del banco central no se reflejan en diferencias en plazos, de manera que se paga casi igual el dinero a un año, que a diez (alrededor del 3,5%). Los premios Nobel del LTCM -que en realidad jugaba a corto, no a largo- deberían haber tenido en cuenta lo que decía Keynes: "Los mercados pueden permanecer más tiempo irracionales que yo solvente". Conocí a Merton en una reunión del grupo Stoxx, una persona de inteligencia extraordinaria y clara pedagogía; y la utilidad de sus aportaciones en el análisis de los mercados financieros está fuera de toda duda. Su padre, que tiene el mismo nombre, fue quizás el sociólogo moderno más importante que haya habido; pero aunque hay que huir de las críticas fáciles, sobre todo de lo que cuesta entender, mientras la sociología de Merton padre tiene una amplísima capacidad de miras, la investigación financiera es tan compleja como increíblemente limitada intelectualmente, teniendo en cuenta la capacidad excepcional de los que se dedican a ella.