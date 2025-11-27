Ascensos consecutivos

Los principales índices subieron por tercer día consecutivo en la semana, ante el aumento de las expectativas de recortes de tipos de interés, que está ayudando a mantener el optimismo y las valoraciones. El Íbex 35 cerró con una subida del 1,4%; mientras que el Euro Stoxx 50 registró un avance de 1,5%.

Todos los sectores de Europa terminaron en verde, liderados por los cíclicos tecnología, financieras e inmobiliario. Por su parte, en EEUU, el flujo de datos publicados, aún rezagados por el reciente cierre administrativo, apuntó a un enfriamiento del gasto y a una continuación en la moderación de la inflación.

En Reino Unido, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, avanzó un aumento de impuestos de 26.000 millones de libras durante la presentación de los presupuestos, para una economía endeudada y que apenas crece, lastrada por el Brexit. El anunció ha sorprendido ante la esperanza de que el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer tomara medidas drásticas para controlar los costes y evitar el estancamiento, con subidas de impuestos aplazadas en gran medida y una congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta durante tres años más.