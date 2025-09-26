Un asunto a resolver por vía de urgencia

Seis jornadas llevamos de Liga, la Liga Europa arrancaba antier y en el Betis se ha instalado una cuestión que de entrar en bucle sería pernicioso. Me refiero a la manida costumbre de acelerar las renovaciones cuando resta un mundo para que el contrato finalice. La cuestión es cómo se está manoseando el futuro de Manuel Pellegrini, que ya en cada comparecencia informativa es la renovación el inevitable meollo del acto.

Antier, tras ese empate que sabe a gloria con el Forest, el periodismo insistió en qué hay del tema y el chileno ya estuvo más abierto a dar explicaciones. Y entre otros detalles aclaró que el apartado económico es el menos importante para resolver la ecuación. Y un servidor, que ha visto sentarse en el banquillo bético a entrenadores de toda laya, alguno para descambiarlo, se pregunta al oír eso de boca del mejor que ha visto con chándal en el puente de mando verdiblanco.

Si Pellegrini dice que el económico es un problema menor, la pregunta dirigida al tándem Haro&Catalán es la siguiente: Señores míos, ¿a qué esperan para sentarse con el chileno y alargar su estancia en el Betis? Un servidor, que nunca acostumbró meterse en finanzas ajenas se pregunta que por qué no se remata la cuestión para que Pellegrini continúe dirigiendo al Betis. ¿Quién mejor que el entrenador que no deja de lograr que el Betis suba un peldaño cada curso? Es un tema éste que, además, puede mover a la distracción y eso no es bueno.