El atractivo de Asia Emergente

El MSCI Asia Emergente incluye a China, India, Taiwán y Corea del Sur, que en conjunto suponen el 95% del índice, más los países del sudeste asiático (ASEAN). Su atractivo se basa en su perfil de crecimiento propio de los mercados emergentes, unas valoraciones en conjunto atractivas y en el creciente peso del sector tecnológico y su exposición a la Inteligencia Artificial.

El buen comportamiento del índice en las últimas semanas está siendo impulsado por los grandes valores tecnológicos de la región relacionados con la IA. Así, el índice Hang Seng Technology se revaloriza un 13% en septiembre y más de un 20% desde comienzo de julio.

El origen de estas subidas está en la constatación de que las compañías chinas están en condiciones de beneficiarse del desarrollo de una IA basada en modelos de lenguaje y chips de diseño propio. Compañías como Alibaba, Tencent o Baidu entre otras han anunciado proyectos de inversión en este sentido, a la vez que sus beneficios empiezan a mostrar crecimiento relacionado con la IA.

A su vez, este dinamismo se extiende a la demanda de los grandes fabricantes de chips como Samsung, Hyundai Electronics o Taiwan Semiconductors, contribuyendo al rally general de los índices de la región. Definitivamente, la IA en Asia se configura como una atractiva temática de inversión.