Los principales índices bursátiles europeos registraron avances generalizados tras un dato de inflación de agosto en Estados Unidos en línea con las previsiones, que deja vía libre a la Fed para una primera bajada de tipos la semana que viene.

El BCE mantuvo sus tipos oficiales sin cambios por segunda reunión consecutiva y el mercado descuenta que ya no habrá más rebajas en este ciclo.

Destacamos el Mibtel italiano, con un repunte del 0,9%, mientras el DAX alemán mantuvo la debilidad relativa de las últimas sesiones y ayer avanzó tan solo un 0,3%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 0,5%, con los sectores cíclicos como Construcción, Bancos e Industria liderando las ganancias.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, envió un mensaje positivo en general, señalando que el proceso desinflacionista en la Eurozona ha concluido, proyectando una tasa de inflación en el 1,9% a medio plazo. Por otra parte, consideró que los riesgos para la economía están más equilibrados tras mostrar una gran resiliencia en el contexto de la subida de los aranceles. La rentabilidad de los bonos se mantuvo estable tras el discurso, mientras el euro se apreció frente al dólar.